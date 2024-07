Incidente a Scicli, auto si ribalta nella notte in una strada provinciale: cinque feriti

Si indaga per capire come l'auto sia arrivata a ribaltarsi più volte prima di schiantarsi contro il guardrail

Intorno alle 4 di questa mattina si è verificato un brutto incidente stradale lungo la strada provinciale 40 nella frazione di Scicli, in provincia di Siracusa. Una prima ricostruzione parla di un incidente autonomo di una Bmw. A bordo del mezzo vi erano cinque persone.

Incidente Scicli, feriti estratti dalle lamiere

Per fortuna non ci sono vittime. Il bilancio del sinistro è di cinque feriti. Gli occupanti dell’auto sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri della locale compagnia e alla Polizia. I feriti sono stati trasportati dagli operatori sanitari del 118 negli ospedali di Ragusa e Modica. Allo stato attuale si indaga per capire come l’auto sia arrivata a ribaltarsi più volte prima di schiantarsi contro il guardrail.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI