Paura ad Agrigento, crolla parte soffitto abitazione: illesa bimba di 2 anni

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area

Si trovava tranquilla nella culla quando, improvvisamente, una parte di intonaco e cemento dell’abitazione è crollata all’interno della cameretta. Tragedia sfiorata ad Agrigento, dove a salvarsi miracolosamente è stata una bimba di soli 2 anni. Per puro caso infatti, i calcinacci non l’hanno colpita mentre dormiva. Accade tutto in una palazzina ubicata tra le vie Silvio Pellico e Conte Ruggero d’Altavilla, a ridosso del quartiere del campo sportivo.

Scricchiolii sinistri

Nell’immobile, posto al primo piano, risiede una famiglia di immigrati, con i genitori della piccola che inizialmente non si sarebbero accorti degli scricchiolii e del cedimento. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno messo in sicurezza l’area e sgomberato la famiglia.