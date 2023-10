Pauroso incidente in via Passo Gravina: ferito un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente in via Passo Gravina a Catania: con lo scooter si è scontrato con un suv

Un bruttissimo incidente ha visto coinvolto questa mattina uno studente dell’Istituto Enrico Fermi di Catania in via Passo Gravina.

Il ragazzo, 17 anni, in sella al suo scooter stava percorrendo una salita quando si è scontrato con un Suv.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo.

Traffico paralizzato fino a Mascalucia



Lunghe code fino a Mascalucia, il traffico si è paralizzato.

Sul posto i vigili urbani hanno eseguito i rilievi e verificheranno le cause dell’incidente.