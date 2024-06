Percorsi abilitanti docenti 30 e 60 CFU e classi di concorso accorpate: ecco cosa c’è da sapere

Tutte le novità per ottenere l'abilitazione e insegnare nel 2024 e le ultime disposizioni sulle classi di concorso accorpate.

La novità del 2024 in materia di insegnamento è sicuramente l’avvio di percorsi abilitanti per docenti (da 30, 36 o 60 CFU, in base al profilo del candidato), assieme alle ultime disposizioni sulle classi di concorso accorpate.

Ecco le risposte alle domande più frequenti e tutte le informazioni utili per l’accesso all’insegnamento e al mondo della scuola. Si ricorda che, fino al 10 giugno 2024, sono attive le GPS per aspiranti docenti che vogliano inserirsi in prima o seconda fascia per le graduatorie delle supplenze e che i percorsi abilitanti costituiscono un mezzo per incrementare i propri punteggi anche in vista dei futuri concorsi scuola.

Come ottenere l’abilitazione all’insegnamento nel 2024?

La Legge n. 79 del 29 giugno 2022 ha introdotto l’avvio di nuovi percorsi per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che prevede l’acquisizione di 60 CFU (crediti formativi universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. Per l’accesso ai corsi serve laurea abilitante alla classe di concorso di riferimento; per i diplomati ITP sarà possibile accedere all’insegnamento con il solo diploma solo fino al 31 dicembre 2024, poi servirà almeno la laurea triennale.

Per abilitarsi all’insegnamento ed entrare di ruolo a scuola, quindi, servirà seguire un percorso da 60 CFU, superare concorso pubblico nazionale e superare il test successivo a un periodo di prova in servizio.

Percorsi abilitanti docenti 30 e 60 CFU, cosa sono e per chi sono

I percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU sono corsi abilitanti per l’insegnamento nelle scuole secondarie, attivi già dall’anno accademico 2023/2024. Si ricorda che, al momento, per accedere ai concorsi scuola non è richiesta l’abilitazione ma essa sarà obbligatoria – anche per i laureati in possesso di 24 CFU – a partire dal 2025. Esistono di diversi tipi di percorsi abilitanti:

Percorsi abilitanti da 60 CFU .

. Percorsi abilitanti da 30 CFU ;

; Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU ;

; Percorsi da 36 CFU – uno “sconto” sui 60 CFU per chi ha i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

– uno “sconto” sui 60 CFU per chi ha i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022; Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU per chi ha vinto i concorsi scuola prima del 2025 ma non è abilitato.

Ai percorsi abilitanti per l’insegnamento da 60 CFU possono accedere:

Coloro che sono in possesso di una laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale richiesta per l’accesso alla classe di concorso di riferimento;

Diploma/Laurea di Conservatorio o di Accademia delle Belle Arti;

Studenti di laurea magistrale con 180 CFU già conseguiti;

Diplomati ITP (fino al 31 dicembre 2024).

La formula “breve” da 36 CFU è per chi ha acquisito laurea + 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. Infine, i percorsi abilitanti per docenti da 30 CFU sono riservati a:

Docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque, anche non continuativi, nelle scuole statali o paritarie (almeno uno su classe di concorso richiesta);

Docenti che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis con successo;

docenti che hanno avuto accesso al concorso DDG n. 2575/2023 con i tre anni di servizio nelle scuole statali, di cui almeno uno su classe di concorso richiesta.

I percorsi abilitanti docenti transitori da 30 CFU sono per chi parteciperà al secondo concorso della fase transitoria (previsto in autunno) e dovrà integrare altri 30 CFU successivamente.

Percorsi abilitanti docenti, il caso dei 36 CFU

I percorsi abilitanti docenti da 36 CFU sono destinati a coloro che accedono al concorso con il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche conseguiti entro 31 ottobre 2022. Saranno attivi dall’anno accademico 2024-2025. Al momento, molti bandi per percorsi da 60 CFU permettono una riduzione dei crediti da conseguire tramite il riconoscimento dei 24 CFU già acquisiti entro i tempi previsti.

Classi di concorso accorpate

Alcune classi di concorso sono state recentemente accorpate. Di seguito le nuove classi di concorso:

A-01 e A-17 confluiscono nell’A-01 (Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e di II grado);

A-12 e A-22 confluiscono nell’A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado e di II grado);

A-24 e A-25 confluiscono nell’A-22 (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e di II grado);

A-29 e A-30 confluiscono nell’A-30 (Musica nell’istruzione secondaria di I grado e di II grado);

A-48 e A-49 confluiscono nell’A-48 (Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e di II grado);

A-70 e A-72 confluiscono nell’A-70 (Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia);

A-71 e ex A-73 confluiscono nella A-71 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia).

Percorsi abilitanti docenti e classi di concorso accorpate, come funziona l’abilitazione

Il Ministero ha specificato che l’abilitazione conseguita su una delle due classi di concorso oggetto di accorpamento varrà anche la nuova classe di concorso.

Come rimanere aggiornati sui bandi

Desideri frequentare i percorsi abilitanti per docenti? Ci sono parecchi siti web da tenere in considerazione:

Siti delle università Statali, private o telematiche di proprio interesse;

Siti degli Enti (Conservatori, Istituti) che garantiscono corsi per l’accesso all’insegnamento.

