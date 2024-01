La neve ferma il Catania: la gara con il Picerno rinviata

Picerno-Catania rinviata a data da destinarsi a causa della fitta nevicata che ha colpito la cittadina potentina

Picerno-Catania non si gioca. Il match, che si sarebbe dovuto disputare alle ore 16.15 allo stadio “Donato Curcio”, è stato rinviato a data da destinarsi. Fin dalle prime ore del mattino, infatti, Picerno è stata oggetto di una fitta nevicata, che ha reso impraticabile il manto erboso del “Curcio”: a nulla sono valsi i tentativi degli addetti del club rossoblù di rimuovere la neve dal terreno di gioco visto che la nevicata non si è di fatto mai arrestata.

Gara rinviata a gara da destinarsi

La partita dunque non si gioca ed è rinviata a data da destinarsi. “La decisione è stata presa dall’arbitro Alberto Arena di Torre del Greco, che ha constatato l’impraticabilità del campo per lo svolgimento regolare della gara – si legge nel comunicato ufficiale diramato dall’AZ Picerno -. I biglietti acquistati per la gara odierna saranno validi per il recupero. Sarà, pertanto, necessario conservare il proprio tagliando”. Non ancora nota la data del possibile recupero, ma si parla della fine del mese.

Il Catania può pensare al Rimini

Il Catania arriverà dunque alla gara contro il Rimini, in programma mercoledì prossimo alle ore 20.30 e valida per l’andata della Coppa Italia Serie C, certamente più riposato, anche se i rossazzurri hanno comunque dovuto spostarsi per la trasferta di Picerno. Tutte le attenzioni degli uomini di Cristiano Lucarelli saranno così rivolte all’impegno del “Romeo Neri”, che può valere una buona fetta della stagione.

