“Nessuna notizia da lunedì”, ragazza scomparsa in Sicilia: si cerca Noemi Fiore

Nessuna notizia da diversi giorni, l'ultimo avvistamento nel Ragusano. Numerosi gli appelli sui social per ritrovare Noemi.

Sono in corso le ricerche di Noemi Fiore, ragazza di 22 anni scomparsa tra Modica e Pozzallo, in provincia di Ragusa, nelle scorse ore.

Sono tanti gli appelli sui social. L’ultimo avvistamento risale alle ore 16 a lunedì.

Scomparsa tra Modica e Pozzallo, si cerca Noemi Fiore

“I familiari di una modicana, Noemi Fiore, 22 anni, hanno presentato denuncia di scomparsa alla Polizia della giovane che ha fatto perdere traccia di sé da diverse ore tra Modica e Pozzallo. Non si hanno al momento notizie della ragazza dalle 16 di lunedì”, si legge in un post su Facebook.

“La giovane è stata vista uscire con una maglietta bianca, gonna lunga nera e una borsa marrone. Chiunque la dovesse avvistare è pregato di rivolgersi alle forze dell’ordine o contattare il numero 334/7437911″.

Si cerca anche un minorenne in Sicilia

Noemi non è l’unica persona scomparsa in queste ore in Sicilia. Sono in corso anche le ricerche di un minorenne, un ragazzo di 13 anni di origine tunisina, scomparso dal centro d’accoglienza che lo ospitava a Palma di Montechiaro, ad Agrigento. In questo caso pare si sia trattato di un allontanamento volontario, ma sono comunque scattate le ricerche in tutta la Sicilia.

Fonte immagine: Facebook – Matteo Migliore