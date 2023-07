Minorenne scomparso da centro di accoglienza, scatta l’allerta in Sicilia

Si cerca il giovane scomparso da un centro di Palma di Montechiaro, un ragazzino di appena 13 anni.

Sono ore di preoccupazione per un minorenne, un 13enne di nazionalità tunisina, scomparso dopo essersi allontanato dalla struttura di accoglienza di Palma di Montechiaro (provincia di Agrigento) che lo ospitava.

Proseguono le ricerche dopo l’ultimo avvistamento, risalente a ieri mattina. Polizia e carabinieri hanno diramato l’allerta su tutta l’isola.

Minorenne scomparso da struttura di Palma di Montechiaro

Secondo le prime informazioni disponibili sul caso, il 13enne si sarebbe allontanato dalla struttura d’accoglienza in pieno giorno, facendo perdere ogni traccia di sé. Pare che l’adolescente sia scappato – un fatto purtroppo non inusuale nei centri per migranti – da solo. Il ragazzo, alto circa 1,70 e di corporatura robusta, sarebbe stato avvistato l’ultima volta mentre chiedeva l’elemosina, forse per recarsi a Palermo in pullman.

Da allora nessuna notizia. Per questo le autorità competenti hanno avviato le ricerche in tutta la Sicilia, sperando di rintracciare il giovane sano e salvo e riportarlo nella struttura protetta.

