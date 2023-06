Reddito di Cittadinanza giugno 2023, quando arriva la ricarica? Le novità dal prossimo mese

Ecco quando arriva la ricarica del Reddito di Cittadinanza a giugno 2023. Le date da segnare sul calendario e le novità in arrivo.

Sono in corso, in questi giorni, i pagamenti relativi al Reddito di Cittadinanza per il mese di giugno 2023. Così come determinato dall’INPS, sono due le date previste per l’erogazione del contributo per altrettante categorie di beneficiari.

Reddito di Cittadinanza, le date di giugno 2023

Nel primo caso si parla di tutti quei soggetti che ottengono la ricarica per la prima volta, in quanto nuovi beneficiari. Oltre a questi, vi sono quei cittadini che percepiranno nuovamente la misura del Reddito di Cittadinanza grazie al rinnovo del pagamento. L’erogazione dei pagamenti è stata compresa tra il 14 e il 16 giugno 2023.

Come detto, vi è invece una seconda data per tutti gli altri percettori del sostegno economico. In base al calendario INPS, il pagamento del Reddito di Cittadinanza avverrà a partire dal 27 giugno. Va ricordato, comunque, che per usufruire della ricarica i percettori dovranno aver presentato il modello ISEE per l’anno 2023.

Reddito di Cittadinanza, da luglio 2023 cambia tutto

Novità importanti, per i percettori della misura subentreranno a partire dal 1° luglio 2023. In quel periodo sarà infatti disponibile l’ultima ricarica per i beneficiari in attesa delle nuove condizioni imposte dal Governo.

Dal mese di agosto 2023, infatti, tutti soggetti occupabili di età compresa tra i 18 e i 59 anni perderanno il diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza. Da settembre 2023, queste persone avranno accesso a un nuovo contributo erogato dal Governo, il Supporto per la formazione e lavoro.

La nuova misura sarà riservata soltanto a quelle famiglie nelle quali sarà presente una persona in grado di lavorare. L’assegno che verrà percepito sarà più basso rispetto a quello ottenuto con il Reddito di Cittadinanza. Si parla infatti di un contributo di 350 euro al mese, per un massimo di 12 mesi.

Foto di repertorio