Pagamenti Inps giugno 2023, dalla pensione all’assegno unico: ecco quando arriveranno

Calendario completo con le date in cui l'Inps verserà pensioni, assegni unici, reddito di cittadinanza, NASpi e altri pagamenti previsti per il mese di giugno 2023.

Pagamenti Inps, calendario pensioni giugno 2023

Il pagamento delle pensioni di anzianità e invalidità da parte dell’Inps avviene con valuta l’1 giugno. Per quanto riguarda i conguagli a debito l’Inps procederà secondo le modalità indicate sul sito web e indicate di seguito:

pensionati con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18.000 euro e debito IRPEF di importo superiore a 100 euro : “si procede a recuperare il debito d’imposta rateizzandolo mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari importo. Il recupero può essere effettuato al massimo in 11 rate”;

: “si procede a recuperare il debito d’imposta rateizzandolo mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari importo. Il recupero può essere effettuato al massimo in 11 rate”; pensionati con reddito di pensione annuo di importo superiore a 18.000 euro o con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18.000 euro e con debito IRPEF inferiore a 100 euro: “il debito d’imposta viene trattenuto direttamente sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023. Poiché non è prevista alcuna rateizzazione si procede al recupero di quanto dovuto in unica soluzione sui ratei di pensione. Nel caso in cui il rateo di pensione mensile non sia sufficientemente capiente per il recupero integrale del conguaglio di imposta a debito, il recupero prosegue sulle mensilità successive fino al recupero totale. Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo a MyINPS o al cedolino di pensione e visualizzando la sezione dedicata ai conguagli IRPEF, in cui sono riportati l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere”.

I pagamenti della pensione alla Posta avverranno in base alla lettera iniziale del cognome del beneficiario, indicativamente secondo il seguente calendario:

Dalla A alla C, giovedì 1 giugno;

Da D a K, sabato 3 giugno;

Da L a P, lunedì 5 giugno;

Dalla Q alla Z, pagamenti Inps da martedì 6 giugno 2023.

Assegno Unico giugno 2023, calendario dei pagamenti

Dal 20 al 30 giugno, come ogni mese, l’Inps provvederà all’erogazione degli importi relativi alle nuove domande giunte nel corso del mese precedente e per gli assegni che, rispetto al mese precedente, hanno registrato delle variazioni in virtù dei mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’ISEE.

Qui le indicazioni di verificare se l'assegno unico è in ritardo o se è già stato pagato.

Per quanto riguarda l’Assegno Unico per i Figli (a supporto delle famiglie con figli di età inferiore ai 21 anni) i pagamenti avverranno:

entro il 21 giugno se la domanda è stata fatta entro febbraio

entro il 30 per tutte le istanze presentate da aprile in poi.

Reddito di cittadinanza giugno 2023

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, chi attende la prima ricarica o il rinnovo della domanda dovrebbe ricevere l’accredito già dalla prima metà del mese (quindi, indicativamente, entro il 16 giugno). I pagamenti del reddito di cittadinanza regolari, invece, avverranno entro il 27 giugno.

Naspi, Cassa integrazione e altri pagamenti Inps, il calendario

NASpi (Indennità mensile di disoccupazione): i pagamenti verranno effettuati intorno al 10 giugno.

(Indennità mensile di disoccupazione): i pagamenti verranno effettuati intorno al 10 giugno. Cassa Integrazione: anche in questo caso per i pagamenti bisognerà attendere metà mese. Per controllare o ricercare aggiornamenti, il sito Inps offre una sezione “Consultazione info previdenziali” per permettere di verificare lo stato dei pagamenti.

