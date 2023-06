Pagamenti Inps luglio 2023, dalla pensione all’assegno unico: ecco quando arriveranno

Tutte le informazioni utili sui pagamenti Inps del mese di luglio: dagli aumenti alle novità del reddito di cittadinanza, dall'assegno unico alla disoccupazione.

Pagamenti Inps luglio 2023, dall’assegno unico alle pensioni con quattordicesima: ecco tutte le informazioni utili e le date in cui sono previsti i versamenti.

Pagamenti Inps, calendario pensioni luglio 2023

Il pagamento delle pensioni di anzianità e invalidità da parte dell’Inps avviene con valuta l’1 luglio (il 3 luglio per quelle in pagamento negli Istituti di Credito convenzionati). Per visualizzare il cedolino della pensione è possibile fare riferimento alle indicazioni dell’Istituto, disponibili sul sito web. Si procederà anche al pagamento della quattordicesima per chi ha un reddito fino a 14.657,24 euro lordi all’anno e ha almeno 64 anni di età.

I pagamenti Inps della pensione alla Posta a luglio 2023 avverranno in base alla lettera iniziale del cognome del beneficiario, indicativamente secondo il seguente calendario:

sabato 1 luglio 2023 – cognomi dalla lettera A alla lettera B;

lunedì 3 luglio 2023 – cognomi dalla lettera C alla lettera D;

martedì 4 luglio 2023 – cognomi dalla lettera E alla lettera K;

mercoledì 5 luglio 2023 – cognomi dalla lettera L alla lettera O;

giovedì 6 luglio 2023 – cognomi dalla lettera P alla lettera R;

venerdì 7 luglio 2023 – con cognomi dalla lettera S alla lettera Z.

Assegno Unico luglio 2023, calendario pagamenti e nuovi importi

I pagamenti Inps dell’assegno unico dovrebbero arrivare – come di solito – dal 20 al 30 luglio per l’erogazione degli importi relativi alle nuove domande giunte nel corso del mese precedente e per gli assegni che, rispetto al mese precedente, hanno registrato delle variazioni in virtù dei mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’ISEE.

A luglio 2023 scatterà la rivalutazione degli importi mensili dell’Assegno Unico. Importi e variazioni sono disponibili sul “Fascicolo previdenziale del cittadino” sul sito Inps.

Qui le indicazioni di verificare se l’assegno unico è in ritardo o se è già stato pagato.

Reddito di cittadinanza luglio 2023

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, chi attende la prima ricarica o il rinnovo della domanda dovrebbe ricevere l’accredito già dalla prima metà del mese (quindi, indicativamente, entro il 17 luglio). I pagamenti del reddito di cittadinanza regolari, invece, avverranno entro il 28 luglio.

Attenzione, perché i pagamenti dell’Inps del reddito di cittadinanza subiranno dei cambiamenti importanti a luglio 2023. Di seguito l’articolo di riferimento con tutte le novità.

Naspi, Cassa integrazione e altri pagamenti Inps, il calendario

NASpi (Indennità mensile di disoccupazione): i pagamenti verranno effettuati orientativamente tra il 3 e il 10 luglio.

(Indennità mensile di disoccupazione): i pagamenti verranno effettuati orientativamente tra il 3 e il 10 luglio. Cassa Integrazione: per i pagamenti bisognerà attendere metà mese. Per controllare o ricercare aggiornamenti, il sito Inps offre una sezione “Consultazione info previdenziali” per permettere di verificare lo stato dei pagamenti.

Per gli aumenti relativi agli stipendi, si rimanda a un nostro articolo con le novità Inps da luglio 2023.

