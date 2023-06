Quattordicesima 2023, quando arriva e per chi? Date e importi

Sono numerosi i lavoratori italiani in attesa di ricevere la quattordicesima 2023. Ecco quando arriverà e chi ne ha diritto.

Sono 10 milioni di italiani che tra giugno e luglio riceveranno la quattordicesima, l’erogazione aggiuntiva allo stipendio ordinario dei lavoratori. Complessivamente verranno distribuiti 14 miliardi di euro in più, una somma che servirà a molti per coprire spese legate ai consumi.

Secondo un sondaggio Ipsos ripreso da Confesercenti, gli italiani investiranno fino a 6,8 miliardi di euro della quattordicesima per saldare dei conti in sospeso, effettuare acquisti e affrontare i costi delle vacanze estive. Ma chi sono i percettori delle quattordicesima e quando verrà effettuata l’erogazione della mensilità in più?

Quattordicesima 2023, chi ne ha diritto

La quattordicesima è introdotta dall’articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127.

A differenza della tredicesima, che viene distribuita nel mese di dicembre, la quattordicesima è corrisposta a metà anno. La mensilità aggiuntiva è destinata a chi ha un reddito fino a 14.657,24 euro lordi all’anno e ha almeno 64 anni di età.

Inoltre, la quattordicesima non spetta a tutti. Viene riconosciuta in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) o dai contratti individuali. Sono esclusi, invece, i dipendenti pubblici poiché si tratta di una misura destinata esclusivamente ai privati.

Quattordicesima 2023, le date da segnare

L’erogazione della quattordicesima, come detto, avviene a metà anno e, precisamente nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 luglio. Il pagamento, quindi, è previsto proprio in questi giorni e si protrarrà per l’intera prima settimana del mese entrante.

Foto di repertorio