Assegno Unico maggio 2023 in ritardo? Come controllare i pagamenti

Come verificare un eventuale ritardo per il pagamento dell'Assegno Unico di maggio 2023? Ecco le indicazioni da seguire.

In questi giorni l’INPS ha iniziato a erogare i primi pagamenti dell’Assegno Unico per il mese di maggio 2023. Così come annunciato lo scorso mese con la circolare n. 41, l’Istituto di previdenza ha rimodulato il calendario mensile per quanto riguarda le date dei pagamenti e le modalità di trasmissione del contributo.

Assegno unico maggio 2023, quando arriva

All’interno della circolare viene specificato che dal 10 al 20 di ogni mese l’INPS provvederà al pagamento degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente.

Per le nuove domande giunte nel corso del mese precedente e per gli assegni che, rispetto al mese precedente, hanno registrato delle variazioni, l’INPS effettuerà i pagamenti dal 20 al 30 del mese.

Tuttavia, è possibile che non tutti gli accrediti dell’Assegno Unico sul conto corrente possano avvenire entro i tempi stabiliti. Come fare per controllare lo stato di pagamento? Scopriamolo insieme.

Assegno unico maggio 2023, come verificare lo stato del pagamento

App IO

Un ottimo strumento per verificare l’esatto caricamento dell’assegno è l’app IO, l’applicazione che permette al cittadino di accedere a numerosi servizi delle Pubbliche Amministrazioni italiane, locali o nazionali.

Con l’app è possibile ricevere comunicazioni dagli Enti pubblici e verificare lo stato di pagamenti e scadenze, tra cui anche l’erogazione dell’Assegno Unico. Per accedere all’app IO è necessario autenticarsi con le credenziali SPID o con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Portale Inps e MyInps

È possibile verificare lo stato di pagamento dell’Assegno Unico anche attraverso il portale INPS. Una volta entrati sul sito web dell’Istituto di previdenza, bisognerà cercare “Fascicolo previdenziale del cittadino”. In seguito, sarà necessario su “Prestazioni” e poi su “Pagamenti”. Infine, si dovrà cliccare sull’anno di riferimento. In alternativa, è possibile utilizzare anche l’applicazione MyInps.