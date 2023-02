“Resta con me”, nuova fiction Rai con Francesco Arca: trama, cast e anticipazioni

"Resta con me" è la nuova serie televisiva in onda su Rai Uno da domenica 19 febbraio: tutte le info su trama, cast e curiosità.

“Resta con me” è la nuova serie tv di Rai Uno in onda in prima serata dal 19 febbraio 2023, con protagonista Francesco Arca. Composta da otto puntate divise in quattro serate, la serie sarà il nuovo appuntamento della domenica per i telespettatori dopo la fine de “Le indagini di Lolita Lobosco 2”.

La serie è stata scritta da Maurizio De Giovanni, Donatella Diamante, Mario Cristiani, Giovanni Galassi, Fabrizia Midulla, Angelo Petrella e Tommaso Renzoni. È diretta da Monica Vullo e vanta una co – produzione Rai Fiction-Palomar, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra.

“Resta con me” su Rai Uno: cast, trama, anticipazioni

Di cosa parla “Resta con me”? Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca, è il Vicequestore in forza alla Mobile di Napoli. La sua vita sembra perfetta: ha una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in evoluzione e una banda insidiosa sulle cui tracce è riuscito a mettersi. La condizione esistenziale del protagonista cambia per sempre quando viene coinvolto assieme alla moglie Paola, giudice al Tribunale dei minori, in una sparatoria. È un evento che destabilizza i due non solo professionalmente ma anche emotivamente.

Infatti, solo dopo l’avvenuta sparatoria, la moglie scopre che Alessandro stava seguendo di nascosto un’indagine a causa della quale si sono ritrovati in pericolo. La mancata sincerità del marito diventa motivo per decidere di lasciarlo.

Con una vita diversa da quella del giorno prima, Alessandro si pone due nuovi obiettivi: catturare la banda che gli ha rovinato la vita e riconquistare la moglie Paola. Per farlo, il protagonista di “Resta con me” decide di trasferirsi nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba. È tutt’altro che una scelta a cuor leggero e senza pericoli. Infatti, il vicequestore Scudieri impara a districarsi nel mondo della notte con le sue regole e vite insolite. Capisce che i malviventi si stanno organizzando per un colpo eccezionale. Cosa accadrà dipenderà molto da come deciderà di agire.

Oltre che da Francesco Arca, che è il protagonista, il cast di “Resta con me” è composto da: Laura Adriani, Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Angela Ciaburri e Claudia Tranchese.

Come guardare gli episodi

C’è grande attesa per la nuova serie tv di Rai Uno, “Resta con me”. A tal proposito, Francesco Arca insieme a Mario Di Leva sono stati ospiti nell’ultima edizione del Festival di Sanremo per presentare “Resta con me”. Da quanto hanno raccontato, la serie saprà emozionare e coinvolgere il pubblico. Inoltre, si è appreso che tra Arca e il giovane attore Di Leva è nato un bel rapporto d’amicizia.

Oltre in diretta su Rai Uno, la serie “Resta con me” è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto

Foto dal profilo Instagram di Francesco Arca @francescoarcaofficial