“Le indagini di Lolita Lobosco”, le anticipazioni dell’ultima puntata

La seconda stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" giunge al termine: ecco cosa accadrà nella puntata finale e le indiscrezioni sulla terza stagione.

L’appuntamento con “Le indagini di Lolita Lobosco” giunge al termine: ecco le anticipazioni della sesta e ultima puntata della seconda stagione, che andrà in onda domenica 12 febbraio 2023 su Rai Uno alle ore 21.25.

La serie è stata accolta molto bene dai telespettatori ed è per questo motivo che nella seconda stagione le puntate sono diventate sei invece di rimanere quattro. Scelta premiata perché ad oggi il pubblico che guarda la serie non ha perso neppure un delitto risolto dal vicequestore di Polizia Lobosco e vorrebbe non finisse mai la serie.

“Le indagini di Lolita Lobosco”, anticipazioni ultima puntata

In “Ultimo atto”, titolo della sesta puntata de “Le indagini di Lolita Lobosco”, per il vicequestore sono giorni difficili. Si trova, infatti, a dover fare i conti sia con la fine della storia d’amore con Danilo sia con il senso di sconfitta per non essere arrivata a scoprire chi ha assassinato il padre.

Quando il lavoro chiama, però, Lolita Lobosco deve accantonare la sfera personale e concentrarsi con l’aiuto dei colleghi Forte ed Esposito. È stato commesso un omicidio in un teatro di periferia. La vittima è un attore che è stato assassinato in modo cruento, ossia sul palcoscenico a colpi di forbici di sartoria. Le indagini vengono aperte e Lolita si rende conto quanta invidia ci sia nel mondo dello spettacolo. Scopre, infatti, un sottobosco di attrici frustrate, produttori truffati e amanti tradite.

Intanto, ci sono novità per Forte. Il poliziotto riceve una promozione che riporta gioia ed entusiasmo nel rapporto con Porzia. Anche per Lello e Caterina è tempo di belle notizie. I due decideranno di convolare a nozze. Lolita cerca di dimenticare Danilo e la presenza di Angelo nella sua vita si fa sempre più frequente. Sembra aver ritrovato la spensieratezza accanto al primo amore. Con lui si sente come quando era una ragazza. La ritrovata serenità lascerà il posto al dolore e allo stupore. La verità sulla morte del padre sarà finalmente svelata davanti ai suoi occhi.

Come guardare la puntata

È possibile vedere la puntata de “Le indagini di Lolita Lobosco” sia su Rai Uno sia in diretta streaming su RaiPlay dove sono disponibili tutte le puntate delle due stagioni.

Terza stagione?

Per quanto riguarda il futuro di Lolita Lobosco, ci sono ottime notizie. La Rai ha rinnovato la serie per una terza stagione visto il riscontro in termini di ascolti e di share. I telespettatori non hanno nulla da temere: rivedranno Luisa Ranieri vestire i panni di Lolita Lobosco, donna grintosa divisa tra i delitti e i guai personali della quotidianità.

Sandy Sciuto

Foto dal profilo IG di Luisa Ranieri