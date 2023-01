Le indagini di Lobosco: le anticipazioni della seconda stagione

"Le indagini di Lobosco", parte la seconda stagione della fortunata serie tv crime tratta dai romanzi di successo di Gabriella Genisi, con protagonista Luisa Ranieri

Il tempo dell’attesa è giunto al termine. Domenica 8 gennaio su Rai Uno dalle ore 21:25 andrà in onda la prima puntata della seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco.

La serie, nata come una scommessa, ha riscosso da subito grande attenzione e popolarità e ha dato la spinta necessaria agli addetti ai lavori per investire e credere in una seconda stagione con sei nuovi episodi.

Scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, editi da Sonzogno e Marsilio Editori, la serie racconta del vice questore di Polizia Lobosco che indaga sui crimini compiuti nella città di Bari.

Lolita Lobosco è una donna determinata, indipendente e grintosa con una forte personalità che domina non solo la sua carriera ma anche la sua vita personale.

La serie vanta alla regia Luca Miniero e una coproduzione Bibi Film Tv-Zocotoco, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, in collaborazione con Rai Fiction.

Per la seconda stagione è stato confermato il cast. Il pubblico ritroverà Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco, ma anche Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Lunetta Savino, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Camilla Diana, Giulia Fiume e Mario Sgueglia che farà tentennare il vicequestore.

Nell’ultima puntata della prima stagione, Lolita Lobosco si è fidanzata ufficialmente con il giornalista Danilo e l’ha presentato alla madre. Inoltre, ha scoperto la verità sulla morte del padre attraverso una lettera consegnatale da Carlo. Nicola, il padre di Lolita, è stato ucciso dalla malavita, ma la polizia ha preferito coprire tutto per non compromettere le indagini.

Nella prima puntata della seconda stagione dal titolo “Mare Nero” in onda domenica 8 gennaio 2023 in prima serata su Rai Uno, i telespettatori ritroveranno Lolita Lobosco che affronta nuovi casi e cerca di trovare un equilibrio nella sua vita privata.

Lolita deve partire con il fidanzato Danilo per una vacanza in Egitto. Deve rinunciare a tutto perché c’è bisogno di lei per un caso. È avvenuto un tragico incidente in mare che ha visto coinvolti una coppia di fidanzati.

Le indagini portano il vicequestore Lobosco a capire che non si tratta di una disgrazia così come sembrava. C’è di più. Approfondire la dinamica dell’incidente e confrontarsi con le persone coinvolte la aiuterà.

Nel frattempo, Lolita porta avanti le indagini sulla morte del padre. Non intende fermarsi e trova nuove piste da seguire. Anche in campo sentimentale neppure un minuto di tregua. Lolita è combattuta perché non sa se accettare la proposta del fidanzato Danilo, ma sa che deve prendere una decisione.

È possibile vedere la serie su Rai Uno ma anche in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto