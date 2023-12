Riccardo Torrisi fa doppietta alla San Silvestro a Mare 2023

"E' stata apparentemente una vittoria semplice - ha detto Torrisi - , l'acqua era fredda, gli ultimi metri ho veramente faticato"

La San Silvestro a mare , la classica nuotata di fine anno a Catania per augurare l’entrata del nuovo anno, non ha deluso le attese. Nonostante la giornata grigia classica invernale, il porticciolo di San Giovanni li Cuti, borgo marinaro catanese, è stato preso d’assalto da tantissimi catanesi per la 62^ edizione.

Tanti partecipanti, dai ragazzini agli over 50 veterani

Tanti partecipanti, dai ragazzini agli over 50 veterani. Presenti il sindaco Enrico Trantino e l’assessore allo Sport Sergio Parisi che l’anno scorso partecipò alla nuotata. Nella categoria regina vince per il secondo anno consecutivo Riccardo Torrisi della Nuoto Catania.

Torrisi: “Gli ultimi metri ho veramente faticato”

“E’ stata apparentemente una vittoria semplice – ha detto Torrisi – , l’acqua quest’anno l’ho proprio sentita, era fredda, quasi a togliermi il respiro. Gli ultimi metri ho veramente faticato. Questa classica nuotata non è mai scontata: puoi sbagliare direzione e perdere metri per poi tagliare il traguardo”.

Foto di rito per tutti

A fine gara tutti premiati con foto di rito per restare negli annali e poter ricordare di aver partecipato alla San Silvestro a Mare. L’evento, voluto da Lallo Pennisi, solo causa Covid è rimasto sospeso per due anni. Grande plauso al presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi e a Giusi Malato, ex campionessa olimpica, organizzatrice dell’evento.