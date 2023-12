Long Flu, cos’è la sindrome post-influenza simile al long Covid

Migliaia di italiani alle prese con la "Long Flu": sintomi e cura della sindrome post-influenza che non passa

Il Capodanno è ormai alle porte, manca pochissimo per le celebrazioni della tradizionale notte di San Silvestro. Tuttavia, però, migliaia di italiani sono costretti a letto, colpiti dall’influenza e non solo. Già, perchè sta diffondendosi sempre più la “Long Flu”, vale a dire i postumi della sindrome influenzale che non spariscono neanche dopo cure e giorni di riposo.

I sintomi della Long Flu

“Stanchezza, senso di ‘bastonatura’, recupero lento dai disturbi respiratori della fase acuta”. Questi i sintomi della Long Flu, capace di trascinarsi anche per 3-4 settimane”. Un periodo in cui un altro rischio sono “sicuramente anche le complicanze batteriche”, complice “una riduzione delle difese immunitarie che caratterizza la fase post-acuta”, spiega quindi Pregliasco, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinviato la conferenza stampa di fine anno che già era slittata dal 21 dicembre, per il persistere dell’indisposizione legata all’influenza.

