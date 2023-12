Catania, che vittoria: poker natalizio a Benevento. Le pagelle: riecco super Chiricò

– Dopo due sconfitte di fila, il Catania torna a vincere: i rossazzurri si impongono al “Ciro Vigorito” di Benevento con il punteggio di 4-0. Cronaca e pagelle.

Sotto l’albero di Natale, Cristiano Lucarelli trova un Catania nuovamente vittorioso. Dopo le sconfitte in campionato contro Messina e Sorrento, c’era assoluto bisogno di una scossa per la squadra rossazzurra, scossa che è arrivata al “Ciro Vigorito” di Benevento. Il Catania gioca bene, domina e vince 4-0: decidono la doppietta di Chiricò ed i gol di Zammarini e Deli. Certo, ha inciso l’andamento della gara (Benevento in dieci uomini dal 35’ per l’espulsione di Karic, addirittura in nove al 61’ per il rosso a Talia), ma la qualità della prestazione della squadra di Lucarelli è stata indubbia. Una boccata d’ossigeno necessaria per chiudere bene un girone d’andata vissuto in affanno.

Chiricò spezza l’equilibrio

Lucarelli se la gioca a specchio (3-5-2), con Chiarella e Castellini larghi, e Chiricò-Dubickas in attacco. L’inizio non è dei più promettenti, il Benevento spinge ed il Catania sembra in affanno: Ferrante sfiora il palo alla destra di Bethers, poi lo stesso portiere lettone è costretto ad intervenire su un cross pericoloso di El Kaouakibi. Con il trascorrere dei minuti il Catania acquista coraggio e progressivamente prende in mano le redini della gara. Il primo tentativo verso la porta è di Castellini al 20’ (interviene Paleari), poi lo stesso difensore bresciano va via in bello stile sulla sinistra e serve Chiricò che spreca un rigore in movimento. Il Benevento si innervosisce, ne fa le spese Karic, cacciato dall’arbitro nel giro di un paio di minuti (rosso per doppia ammonizione). Il Catania ha la così la grande occasione di sfruttare la superiorità numerica e lo fa al 38’. Rocca si lancia sulla palla in area, Paleari interviene e l’arbitro Cavaliere assegna il calcio di rigore ai rossazzurri, tra le proteste dei giocatori e tifosi di casa (penalty dubbio). Dal dischetto si presenta Chiricò che, a differenza di quanto avvenuto qualche settimane fa con l’Avellino, stavolta non sbaglia e fa 1-0. Quarta rete in campionato per il talento brindisino. Il primo tempo si chiude con la squadra di Lucarelli in vantaggio,

Il Catania dilaga al “Vigorito”

Pronti via, il Catania raddoppia. Splendida azione di ripartenza dei rossazzurri, con Dubickas largo che serve Chiricò, il quale vede l’inserimento con i tempi giusti di Zammarini: il 32 etneo, solo davanti a Paleari, non sbaglia. 2-0 Catania. Il Benevento accusa il colpo, gli etnei sfiorano subito il tris: Curado impegna Paleari, che stavolta sventa la minaccia. Etnei in perfetto controllo, il Benevento crolla. Talia, già ammonito, cade in area dopo un intervento di Zanellato: per l’arbitro è simulazione e quindi rosso. Padroni di casa addirittura in nove uomini. Catania in gran spolvero: Dubickas serve Chiricò, che trova la sua classica traiettoria dal limite dell’area per il 3-0 etneo. Benevento a terra, il Catania trova il modo di arrotondare ulteriormente il risultato. Maffei scende bene sulla sinistra e crossa per Deli, che batte Paleari mettendo la firma sul 4-0. Finisce così, con un Catania che si rialza e lo fa in maniera sonante. Per ripartire, si spera, più forte con il nuovo anno.

Le pagelle

Bethers 6 – Impegnato soltanto nei primi dieci minuti della partita, quando comunque risponde presente ai tentativi degli avversari.

Curado 6 – Prestazione solida e senza sbavature del centrale argentino.

Quaini 7 – Riportato in difesa per necessità, risponde sfoderando una prestazione di alto livello. Puntuale nelle chiusure, pulito nelle uscite: uno dei migliori innesti del mercato estivo. Dal 77’ Maffei 6.5 – Entra ed è subito lucido nel servire l’assist per il 4-0 segnato da Deli.

Lorenzini 6 – Qualche errore in fase di uscita nel primo tempo, per il resto gara attenta.

Chiarella 6 – Gioca in un ruolo non suo, quello di quinto di centrocampo, e lo interpreta comunque con diligenza. Dal 70’ Rapisarda 6 – Entra a partita già ampiamente decisa.

Zammarini 7 – Corsa e polmoni, ma soprattutto inserimenti. Chiricò lo premia nell’assist, il centrocampista con la maglia numero 32 non sbaglia e trova, dopo quello in Coppa Italia Serie C, il secondo gol con la maglia rossazzurra.

Zanellato 7 – Inizia un po’ in affanno, poi cresce decisamente di tono. Regia pulita, giocate di qualità, tocchi d’altra categoria. Quando gioca così, si capisce perché è arrivato in Serie A.

Rocca 6.5 – Il solito moto perpetuo, riparte con forza e non perde mai l’occasione di inserirsi. Nasce proprio così l’azione che origina il rigore a favore degli etnei. Esce per un contraccolpo fisico. Dal 62’ Deli 7 – Entra a gara già decisa ma ha modo di inserire il suo nome sul tabellino dei marcatori con un bell’inserimento.

Castellini 7 – Destra, sinistra, centro: non importa la posizione in campo, Castellini è un top in ogni zona del campo. Il difensore bresciano spinge con qualità e dietro chiude ogni varco.

Chiricò 7.5 – La sua partita non inizia bene – occasione sprecata davanti a Paleari – ma poi sale decisamente in cattedra. Prima trasforma il calcio di rigore che porta in vantaggio il Catania, poi vede Zammarini e lo serve perfettamente per il raddoppio degli etnei. Nella ripresa cala il tris con la sua classica conclusione con il mancino. Dopo una serie di gare giù di tono, il Cosimo Chiricò di cui il Catania ha bisogno. Dal 77’ De Luca 6 – Sempre mobile e di aiuto alla squadra con i suoi movimenti.

Dubickas 7 – La migliore gara di Dubickas con la maglia del Catania. Intelligente nei movimenti, apre bene il campo per i compagni quando allarga la propria posizione. Particolarmente prezioso nel lavoro di sponda. Trova bene Chiricò nell’azione che porta al tris dei rossazzurri.

Lucarelli 7.5 – La prepara bene, giocando a specchio con il Benevento. Gli episodi lo aiutano (avversari prima in dieci, poi in nove uomini), ma l’interpretazione della gara era stata quella corretta. Si schiera a specchio con l’avversario e ha ragione: ne viene fuori un Catania, a parte i primi dieci minuti, solido dietro e capace di ripartenze brillanti e ben orchestrate davanti. Mai banale nelle scelte di formazione, con Chiarella proposto da quinto ed il tandem offensivo Chiricò-Dubickas. Una vittoria così ci voleva: i problemi non sono svaniti, ma per lui ed il Catania sarà un Natale più sereno.

Tabellino

Benevento-Catania 0-4

Marcatori: 39’ Chiricò (r), 46’ Zammarini, 69’ Chiricò, 79’ Deli

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Rillo (dal 57’ Viscardi); Improta (dal 69’ , Karic, Talia, Pinato (dal 62’ Agazzi), Masciangelo; Marotta, Ferrante (dal 57’ Sorrentino). All.: Andreoletti.

Catania (3-5-2): Bethers; Curado, Quaini (dal 77’ Maffei), Lorenzini; Chiarella (dal 70’ Rapisarda), Zammarini, Zanellato, Rocca (dal 62’ Deli), Castellini; Chiricò (dal 77’ De Luca), Dubickas. All.: Lucarelli

Arbitro: Cavaliere di Paola

Ammoniti: Karic, Talia, Improta

Espulsi: Karic, Talia