Evacuato palazzo devastato da incendio: morta una donna

Spaventoso rogo in via dei Giornalisti a Roma nella zona Montemario. A prendere fuoco per cause ancora tutte da stabilire è stato un palazzo al civico 64 poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre.

Situazione sotto controllo

Purtroppo, al primo piano dello stabile, dove è scoppiato l’incendio, i pompieri hanno rinvenuto il cadavere di una donna di 95 anni. L’edificio di cinque piani è stato invaso dal fumo e le persone presenti sono state evacuate. Al momento le operazioni sono ancora in corso ma la situazione è sotto controllo.