Barbara esecuzione nel parcheggio della metro: 14enne ucciso a colpi di pistola

Non si esclude un regolamento di conti tra bande rivali

Una lite, presto trasformatasi in violenta rissa tra bande rivali è alla base dell’omicidio di Ivan Alexandru, ragazzo 14enne ucciso a colpi di arma da fuoco. Teatro dell‘assassinio, nella notte del 12 gennaio 2024, il parcheggio della fermata metro Pantano a Roma. Sul posto, allertati intorno alle 3, i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri. Purtroppo inutili si sono rivelati i soccorsi per il ragazzo romeno. Si indaga per far luce sull’accaduto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Videosorveglianza in aiuto

Stando ad una prima ricostruzione tutto sarebbe cominciato in un bar per poi proseguire nel parcheggio della metro. Quì, i gruppi rivali si erano dati appuntamento per regolare i conti. Ivan si trovava insieme ai suoi amici quando, da una semplice discussione con un altro gruppo di persone (non si esclude possano essere anche loro stranieri), la situazione è presto degenerata culminando con l’omicidio. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza.