Follia in metropolitana: armata d’ascia tenta di colpire passeggeri

Sembra che la donna non soffra di problemi psichiatrici

Momenti di paura e follia nella stazione della metropolitana San Giovanni a Roma. Una donna di 32 anni di origine bulgara ha seminato il panico impugnando un’ascia. Dopo avere infastidito alcuni passeggeri ha inveito contro il personale di vigilanza in turno minacciandolo con l’arma impropria e danneggiando il corrimano della scala d’ingresso della stazione.

Apparentemente sana di mente

Ad intervenire prontamente i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma a seguito delle segnalazioni giunte al 112. Una volta bloccata, la donna è stata disarmata da un addetto alla vigilanza ed è stata denunciata in stato di libertà per i reati di minaccia e danneggiamento aggravati. Sembra, stando alle prime informazioni che non sarebbe una persona sottoposta a cure psichiatriche. Di certo è riuscita a seminare il panico in stazione, brandendo l’ascia anche verso i passeggeri e distruggendo panchine e arredi della stazione.