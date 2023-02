Sanremo 2023 e il bacio Fedez-Rosa Chemical, Amadeus: “Non volevamo turbare il pubblico”

Ancora polemiche a Sanremo 2023 per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Amadeus: "Le cose non vengono preventivate".

Fa ancora discutere il fuoriprogramma avvenuto nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, con l’artista Rosa Chemical che nel corso della sua esibizione ha coinvolto Fedez, presente tra il pubblico, prima nell’imitazione di un atto sessuale e poi, sul palco, in un bacio sulle labbra.

Sul caso è intervenuto il direttore artistico della kermesse ligure, Amadeus, provando a spegnere le polemiche nate a seguito dell’episodio.

Sanremo 2023, Amadeus: “Libertà per gli artisti”

“C’è libertà per gli artisti e in diretta ci si affida al buon senso di tutti. Non è nostra volontà turbare il pubblico a casa“, ha dichiarato il conduttore televisivo.

“Le cose non vengono preventivate”, ha sottolineato ancora, smentendo così le voci di una possibile “programmazione” del “siparietto” tra Fedez e Rosa Chemical. “Rientra nella totale libertà degli artisti che fa parte di una diretta: ci si affida al buon senso di tutti”, ha aggiunto ancora Amadeus.

Immagine Rai