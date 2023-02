Sanremo 2023, Rosa Chemical bacia Fedez e fa esplodere la lite tra il rapper e Chiara Ferragni

Durante la finalissima del Festival di Sanremo, Rosa Chemical ha baciato sul palco Fedez: un gesto che sembrerebbe aver infastidito non poco Chiara Ferragni

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è andata in archivio.

A trionfare è stato, come da pronostico, Marco Mengoni, vittorioso con il brano “Due vite” davanti a Lazza (2° con “Cenere”) e Mr Rain (3° con “Supereroi”): hanno chiuso ai piedi del podio, invece, Ultimo (4°) e la sorpresa Tananai (5°), con quest’ultimo che ha riscattato l’ultimo posto della scorsa edizione con la romantica “Tango”.

Per il cantante 34enne romano si tratta del secondo successo assoluto nella prestigiosa competizione canora ligure dopo la vittoria nel 2013 con l‘”Essenziale”: sarà lui a rappresentare l’Italia ai prossimi “Eurovision” in programma a maggio a Liverpool.

Rosa Chemical show hot con Fedez: Chiara Ferragni non gradisce

A far discutere tuttavia nel corso della finalissima è stato quanto accaduto tra lo scatenato Rosa Chemical e Fedez.

Il 25enne, incontenibile durante l’esibizione con la sua “Made in Italy”, ha prima raggiunto Fedez, in prima fila tra il pubblico, sedendosi su di lui e simulando un atto sessuale: poi, non contento, ha trascinato il rapper milanese sul palco baciandolo appassionatamente in bocca al termine della canzone.

“Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell’amore e mi è venuto all’improvviso”: così si è giustificato davanti ad un esterrefatto Amadeus.

Il gesto sembrerebbe aver mandato su tutte le furie Chiara Ferragni, moglie di Fedez, che ha assistito alla scena sul palco commentando il tutto con un laconico: “Sono senza parole”.

Ma c’è di più.

Sui social, poco dopo, ha infatti iniziato a girare un video registrato direttamente dall’Ariston durante il blocco pubblicitario in cui si vede l’imprenditrice digitale ed influencer avere un confronto abbastanza animato con il marito, a tal punto da costringere Amadeus a mandarli nel backstage a discutere in vista del ritorno in onda.

Non resta da capire, a questo punto, se la coppia più social d’Italia avrà risolto o meno un conflitto familiare ormai divenuto “drama” sul web.

La faccia cupa di Fedez, più volte inquadrato dalle telecamere dopo l’episodio, non lascia però presagire nulla di nuovo almeno nell’immediato.