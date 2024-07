Sciacca, mancano i medici: chiude il reparto di ortopedia in ospedale

Eventuali urgenze, ma anche gli stessi interventi programmati, sono dirottate al “San Giovanni di Dio” di Agrigento

Carenza di medici disponibili e decisione, al momento, inevitabile. Dopo 7 mesi, così sono stati nuovamente chiusi gli accessi dei pazienti nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Sciacca. Eventuali urgenze, ma anche gli stessi interventi programmati, sono dirottate al “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

La convenzione con il Civico di Palermo



Da gennaio in poi, nell’ambito di una convenzione stipulata alla fine del 2023 e scaduta lo scorso 30 giugno, le sedute operatorie a Sciacca sono state garantite da un’equipe di chirurghi ortopedici del Civico di Palermo, capeggiata dal suo primario Franco Raso, mentre l’assistenza post-operatoria dei degenti e le prestazioni ambulatoriali sono state svolte da due medici in pensione, richiamati in servizio in regime di rapporto libero professionale.

Trattative in corso

Il contratto con questi due medici però è stato risolto nelle settimane scorse dall’Asp di Agrigento perché ritenuto troppo oneroso. Il direttore generale dell’Asp Giuseppe Capodieci avrebbe chiesto agli ortopedici dell’ospedale “Buccheri La Ferla” di garantire gli interventi chirurgici. La trattativa è tuttora in corso.

