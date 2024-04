Simona Ventura e la paralisi facciale in diretta: “Mi sto curando, è transitorio”

La celebre presentatrice ha voluto precisare che è tutto transitorio e che tornerà a sorridere come prima

Simona Ventura ha fatto preoccupare i fan sintonizzati per la puntata di Citofonare Rai2, che la vede alla conduzione insieme all’amica e collega Paola Perego. Nel corso della diretta la conduttrice ha fatto una richiesta specifica al cameramen: “Mi puoi anche riprendere a piano americano perché non sono nel mio periodo migliore. Ho mezza faccia bloccata a causa del freddo, ma mi sto curando, è transitorio”. Una affermazione che ha creato qualche preoccupazione e su cui la presentatrice ha anche cercato di tranquillizzare tutti per mettere a tacere le voci dei malpensanti che potrebbero ridurre tutto il problema all’uso eccessivo di botox.

Simona Ventura, solo un grande spavento

“Paresi del settimo nervo facciale. Tanto spavento ma poi cura di cortisone e passa. L’ho vissuto anche io!”. Con queste parole un utente sotto il post di Simona Ventura, per confermare il suo problema e la conduttrice ha risposto con un cuore in segno di solidarietà e ringraziamento. La celebre presentatrice ha voluto precisare che è tutto transitorio e che tornerà a sorridere come prima.

Ragazzi succede: l’importante è che è assolutamente transitorio!! Mai mollare 🩷🩷 #citofonarerai2 pic.twitter.com/1qE3B3LoOY — Simona Ventura (@Simo_Ventura) April 7, 2024

