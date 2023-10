Sparatoria nella notte negli USA, due morti e diversi feriti

Notte di paura a Tampa, negli Stati Uniti, a causa di una sparatoria che ha causato la morte di due persone.

È degenerata in una violenta sparatoria una rissa scoppiata nel corso della notte per le strade di Ybor City, quartiere di Tampa, in Florida. Secondo la ricostruzione dei fatti, due gruppi si sarebbero scontrati quando erano ancora aperti diversi bar al cui interno erano presenti diverse persone.

Sparatoria a Tampa, un uomo si costituisce

Sono così stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco che avrebbero colpito in maniera fatale due persone che sono decedute. Nella sparatoria sono rimaste ferite almeno 18 persone.

Secondo alcune informazioni provenienti dalle autorità locali, un uomo si sarebbe costituto per i fatti avvenuti durante la notte. La sua identità non sarebbe stata comunque rivelata.

Seconda sparatoria dopo i fatti del Maine

Sì tratta della seconda sparatoria che si verifica nel giro di pochi giorni negli Stati Uniti, dopo quella avvenuta nel Maine. A seguito della strage il presidente americano, Joe Biden, ha invitato “i Repubblicani al Congresso a rispettare il loro obbligo di garantire la sicurezza del popolo americano” e ha assicurato che continuerà a fare il possibile “per porre fine a questa epidemia di violenza armata”.