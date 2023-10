Orrore nel Maine, ecco chi è il sospetto autore della strage: le immagini delle sparatorie

Secondo i media americani, l'aggressore è "un'istruttore di armi da fuoco della riserva dell'esercito di stanza a Saco"

Si chiama Robert Card, la persona sospettata di essere l’autore delle sparatorie di massa nel Maine, a Lewiston, dove almeno 22 persone sono state uccise. Card, 40 anni, è un ex ufficiale militare. Secondo i media americani, è “un’istruttore di armi da fuoco della riserva dell’esercito di stanza a Saco”.

Chi è Robert Card, curato in una struttura di salute mentale per due settimane

Card ha recentemente segnalato problemi di salute mentale, tra cui “sentire voci”, e aveva minacciato di aprire il fuoco alla base della Guardia Nazionale di Saco. Recentemente è stato curato in una struttura di salute mentale per due settimane. I ricoveri risalirebbero all’estate del 2023. Secondo alcuni media locali, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente dalla polizia, avrebbe precedenti per aggressione.

