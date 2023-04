Caso Giletti, l’ora della verità: speciale con Enrico Mentana, ecco quando

"Non è l'Arena" non andrà in onda ma andrà in onda l'atteso servizio di approfondimento. L'annuncio di Mentana.

Domenica prossima, 23 aprile, su La7, al posto di “Non è l’Arena”, andrà in onda uno speciale condotto da Enrico Mentana, per fare “chiarezza” sul caso Giletti.

Lo ha annunciato, attraverso i social, lo stesso direttore di TgLa7.

Speciale Caso Giletti, ecco quando e l’annuncio di Mentana

“Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. So che Giletti non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di ‘Non è l’Arena’ un segno diverso”, scrive Mentana su Facebook.

“Massimo Giletti è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emersi attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi…”, aggiunge.

La vicenda

Sono ancora poco chiari i contorni del caso Giletti, al centro dello speciale di La7 di domenica 23 aprile. Pochi giorni fa è giunta la notizia della sospensione del programma “Non è l’Arena”, lasciando sorpresi e amareggiati i membri del team di Giletti intenti a preparare i servizi da mandare in onda.

L’attenzione sarebbe rivolta a uno dei principali “scoop” recenti del giornalista, l’intervista a Salvatore Baiardo e le famose “profezie” sull’arresto di Messina Denaro. Si parla di presunti compensi a Baiardo in cambio dell’intervista, ma al momento il giornalista piemontese non risulta indagato. E sulle voci relative alle perquisizioni della Dia ai suoi danni, Giletti ha risposto: “Notizia falsa, è tutto fango”.

Sul futuro di Giletti circolano parecchie voci. Si parla, per esempio, di un potenziale ritorno in Rai. Almeno fino a giugno, però, formalmente rimarrà a disposizione di La7 in attesa della scadenza del contratto.