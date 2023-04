Giletti: “Nessun incontro con dirigenti e funzionari Rai su mio futuro”

Il conduttore commenta alcuni resoconti giornalistici sulla sospensione della sua trasmissione su La7

“A proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema”. Lo sottolinea all’Adnkronos Massimo Giletti commentando alcuni resoconti giornalistici sulla sospensione della sua trasmissione su La7.

“Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi”, aggiunge il conduttore.