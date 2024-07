Nuovo terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.6: ecco i Comuni coinvolti

Terremoto nel Nisseno, avvertito in diversi Comuni.

Si registra un nuovo terremoto in Sicilia, per la precisione in provincia di Caltanissetta, nella giornata di oggi venerdì 26 luglio 2024.

La scossa, di magnitudo 3.6, ha interessato diversi Comuni.

Terremoto in Sicilia, 26 luglio 2024: scossa in provincia di Caltanissetta

Secondo le informazioni riportate dall’Ingv, il sisma – di magnitudo 3.6 – ha avuto epicentro a 6 chilometri a est di Villalba (CL). Questi i Comuni vicini (entro i 20 chilometri dall’epicentro):

Villalba (CL)

Marianopoli (CL)

Vallelunga Pratameno (CL)

Resuttano (CL)

Valledolmo (PA)

Santa Caterina Villarmosa (CL)

Mussomeli (CL)

Blufi (PA)

Castellana Sicula (PA)

Alimena (PA)

Caltavuturo (PA)

Polizzi Generosa (PA)

Sclafani Bagni (PA)

Bompietro (PA)

Il terremoto è avvenuto intorno alle 13. A riportare i dati della scossa è stata la Sala Sismica INGV-Roma.

