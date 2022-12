Crolla il Ponte sullo Stretto “costruito” dalla mafia: “The Bad Guy” nel mirino di Salvini

Il ponte sullo Stretto, costruito da aziende vicine a Cosa Nostra, crolla: lo stereotipo riproposto in "The Bad Guy" e criticato da Matteo Salvini.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si scaglia contro la nuova serie “The Bad Guy” disponibile su Amazon Prime: al centro della polemica, in particolare, c’è una scena che mostra il crollo del Ponte sullo Stretto di Messina.

Per Salvini non sarebbe solo cattivo presagio ancor prima della costruzione del Ponte, al centro del programma politico del neo-ministro dei Trasporti, ma anche la perpetuazione di uno stereotipo negativo sugli italiani (e, più nello specifico, sui siciliani) e la capacità di produrre grandi opere pubbliche.

Ecco il commento del leader della Lega.

“The Bad Guy” e crollo del Ponte sullo Stretto, la critica di Salvini

“In una nuova serie tv di Amazon, ennesimo stereotipo di pessimo gusto sull’Italia e sul popolo siciliano: dopo la sua realizzazione, il Ponte sullo Stretto crolla perché la costruzione era stata affidata ad aziende legate ai clan mafiosi…- Non possiamo più accogliere in silenzio insulti e offese al nostro Paese”. Con queste parole esordisce Salvini in un post condiviso sui social.

“L’Italia da sempre crea capolavori ingegneristici dentro e fuori dai confini: il Ponte sarà l’ennesimo esempio di genialità italiana nel mondo. Volere è potere”, si legge ancora nel messaggio.

Nel trailer della serie, condiviso anche Salvini, si vedono immagini del crollo del ponte e una serie di servizi giornalistici sulla tragedia. Tra le vittime di questa ipotetica strage ci sarebbe Nino Scotellaro, pubblico ministero che ha lottato contro la mafia interpretato da Luigi Lo Cascio. Molto ironico, visto che – si sente sempre nei finti telegiornali della serie – la costruzione del ponte sullo Stretto crollato sarebbe stata affidata ad aziende vicine a Cosa Nostra.

La serie

“The Bad Guy” è una serie di Amazon con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Il genere è un po’ ibrido, un misto tra dark comedy e crime, e racconta la storia del magistrato Nino Scotellaro. Un uomo che ha dedicato tutta la vita a lottare contro la mafia paradossalmente accusato di essere vicino agli esponenti della criminalità organizzata siciliana.

Dopo la condanna, Scotellaro diventa “The Bad Guy” e da “eroe” si trasforma nel cattivo della situazione. I primi 3 episodi sono andati in onda l’8 dicembre.

