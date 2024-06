Torregrotta, senzatetto accende fa scoppiare un incendio: trasferito al pronto soccorso

L'uomo si stava preparando del cibo e mentre accendeva un fuoco è divampato l'incendio

È ricoverato in gravi condizioni al centro Grandi Ustioni dell’Ospedale Civico di Palermo un uomo senza fissa dimora, soccorso ieri sera, intorno alle 20.30, a Scala Torregrotta. Il clochard è rimasto gravemente ustionato nei pressi dell’alloggio di fortuna che aveva trovato nell’area della vecchia stazione ferroviaria. Proprio sotto la pensilina di uno stabile, aveva trovato un posto per dormire.

Torregrotta, l’incendio e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il senzatetto si stava preparando del cibo e mentre accendeva un fuoco è divampato l’incendio: ritrovato sul posto un braciere con un pentolino. Per cause in via di accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, le fiamme lo hanno colpito in più parti del corpo. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio. Dopo un primo trasferimento al Pronto Soccorso del Fogliani di Milazzo, si è deciso per il trasferimento d’urgenza a Palermo. Sembra esclusa la pista di un’aggressione.

