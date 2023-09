Tragedia in casa: bimbo di 17 mesi muore schiacciato dai pannelli di cartongesso

Tragico incidente in un’abitazione in provincia di Prato, dove un bambino di 17 mesi è morto dopo essere rimasto schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso che erano stati appoggiati in una stanza. A lanciare l’allarme, nella serata di sabato, sarebbe stata la mamma del bimbo. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che ha soccorso il piccolo, trasportato prima all’ospedale Santo Stefano di Prato e poi al Meyer di Firenze dove è stato constatato il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.