Tragico incidente, ambulanza contro un palo: muore madre della paziente a bordo

Incredibile e tragico incidente stradale a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. Per cause ancora da chiarire, una ambulanza dellaCroce Rossa è finita fuori strada e ha finito la corsa schiantandosi contro un palo. Nel violento impatto, una delle persone a bordo del veicolo di soccorso è morta e altre tre sono rimaste ferite.

La vittima

La vittima è una donna di 57 anni, madre della paziente trasportata, una ragazza disabile di 30 anni. La giovane, secondo quanto riporta l’edizione locale del Corriere della Sera, è ricoverata in rianimazione all’ospedale di Bologna in prognosi riservata. I due componenti dell’equipaggio dell’ambulanza, l’autista di 26 anni e una operatrice di 23 anni, sono ricoverati nella stessa struttura. Indagini in corso per chiarire la dinamica del sinistro.