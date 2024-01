Palma di Montechiaro, ansia per fuga gas da conduttura: risolvono tecnici Italgas

Per lo stesso motivo nel 2021, a Ravanusa, un'esplosione provocò la morte di dieci persone

Sono stati momenti di puro panico, questa mattina, quelli vissuti nel centro di Palma di Montechiaro nell’agrigentino. A causarli una fuga di gas dovuta alla rottura della condotta principale. Stando a una prima ricostruzione, mentre operai agivano in via Oberdan per lavori inerenti il manto stradale, ad un tratto sarebbe avvenuta la rottura del tubo all’interno del quale passa il gas.

Flashback da brividi

Allarmati dal forte odore, sono stati gli stessi residenti ad avvisare le forze dell’ordine. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro e i tecnici del gas. Fortunatamente sembra che l’allarme sia rientrato e che per questo non sia stato necessario fare evacuare le famiglie che abitano in zona. Ciò nonostante, nella mente dei residenti in provincia di Agrigento, sia ancora fresca la tragedia avvenuta nel centro storico di Ravanusa, quando, nel dicembre 2021, un’esplosione provocò la morte di dieci persone.

NOTA ITALGAS

Un portavoce Italgas informa che, questa mattina, a Palma di Montechiaro (AG), in via Oberdan, un’impresa terza – estranea alla Società – impegnata in attività di posa della fibra ottica ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione. I tecnici Italgas, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e stanno procedendo alla riparazione del danno subìto.