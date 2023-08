Cantieri, a Ravanusa il punto del sindaco Pitrola

Il primo cittadino delinea lo stato dell’arte di quelli attivi: dalla riqualificazione del Palazzetto dello Sport al ripristino della pubblica illuminazione nel quartiere vicino al santuario del Convento

RAVANUSA (AG) – Un punto sui principali cantieri pubblici attivi sul territorio comunale, con l’obiettivo di delineare cronoprogrammi realistici e illustrare ai cittadini quali saranno le prossime novità in arrivo per la comunità.

Protagonista di questa iniziativa è stato il sindaco Salvatore Pitrola, il quale – insieme al capo dell’Ufficio tecnico, Sebastiano Alesci e alla presenza di alcune delle imprese esecutrici – ha delineato lo stato dell’arte di alcune opere in corso.

“Abbiamo chiesto ai tecnici – ha affermato il primo cittadino – di attenzionare alcuni aspetti che ci stanno molto a cuore, tra cui la cura del parquet all’interno del campo di basket e pallavolo del Palazzetto dello sport; la necessità di garantire un comodo accesso, nei locali del Cif Casa dell’amicizia, al pulmino destinato al trasporto dei disabili, in prossimità degli alloggi in corso di costruzione nel quartiere di San Michele; il ripristino della pubblica illuminazione nel quartiere vicino al santuario del Convento; il veloce completamento delle opere destinate a ospitare tutte le attività sociali e sportive delle nostre associazioni, con particolare attenzione alla piscina comunale”.

Come sottolineato dal primo cittadino, “massima disponibilità e collaborazione è stata manifestata sia dai tecnici che dalle ditte appaltatrici. Dall’incontro è anche emerso che, con riferimento al progetto relativo alla tangenziale Est (contrada San Vito), i lavori risultano sospesi, in attesa che l’impresa incassi le somme per l’attività già eseguita e che le opere di consolidamento a valle del centro abitato (Lotto A), sono ferme in attesa di approvazione delle relazioni Via/Vas (Valutazione impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica) presso gli uffici addetti alla Regione Sicilia”.

“Abbiamo personalmente contattato – ha aggiunto Pitrola – Giuseppe Trombino, presidente della Commissione di valutazione tecnico scientifica, che si è immediatamente attivato per velocizzare tutte le operazioni”.

“Guidati dai nostri Vigili urbani – ha concluso il sindaco di Ravanusa – abbiamo infine effettuato dei sopralluoghi presso alcune aree sensibili del nostro centro abitato, con particolare riferimento alla via Labirinto, per concordare efficaci interventi di ripristino dell’ordine pubblico durante le serate di festa”.

L’Amministrazione, insomma, continua a lavorare anche in questi caldissimi giorni estivi, con l’obiettivo di dare risposte puntuali e precise a tutta la cittadinanza.