Trapani, in arrivo 13 milioni di euro per l’aeroporto

Previsti interventi di riqualificazione e ammodernamento finanziati con il Fondo sviluppo e coesione. Tra i lavori annunciati rientrano quelli per le aree check-in, i bagni e le zone partenze e controllo varchi

Si prevedono ingenti investimenti per l’aeroporto di Trapani grazie a quanto previsto dal Fondo sviluppo e coesione nazionale.

Tra le opere inserite la riqualificazione del sistema smistamento bagagli, delle aree check-in, le aree partenze e controllo varchi, Schengen ed extra Schengen, e i bagni. L’annuncio è arrivato proprio nei giorni scorsi, comunicando una serie di interventi e di lavori pubblici finanziati con il Fondo sviluppo e coesione, che assegna alla Sicilia 6,8 miliardi di euro, di cui 13 milioni di euro destinati all’ammodernamento dell’aeroporto di Trapani Birgi.

A renderlo ufficiale la firma congiunta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Si tratta di una quota dei 32,4 miliardi dell’Fsc 2021-2027, imputati programmaticamente alle regioni e province autonome.

Aeroporto Trapani Birgi, l’intervento di Salvatore Ombra

Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dello scalo Vincenzo Florio, ha presentato all’assessorato alle Infrastrutture, schede progettuali per oltre 13 milioni di euro: “Siamo nella fase 3.0 di Airgest, e questo è il risultato di un anno di preparazione, d’intesa con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e dell’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. I lavori dovrebbero iniziare già nel 2025”.

Il presidente Ombra esprime quindi grande soddisfazione “per un aeroporto che non si ferma mai e che è sempre pronto ad iniziare nuove fasi della sua vita e preziosa attività nel territorio trapanese”. “Gli ultimi investimenti importanti – ha ricordato Ombra – risalgono alla mia passata presidenza negli anni 2007 e 2008. L’ulteriore crescita dell’aeroporto di Birgi sarà legata alla stazione ferroviaria che sorgerà di fronte al terminal, ma per quello si attendono gli investimenti e i tempi di Ferrovie dello Stato italiane”.

I dettagli sul finanziamento per scalo di Trapani Birgi

Nello specifico i fondi per l’aeroporto Trapani Birgi e per Airgest riguardano: il miglioramento e la riqualificazione del sistema smistamento bagagli Bhs, per un importo di 2.422.078,91 euro; l’ammodernamento e la riqualificazione dell’area check-in e dell’area accodamenti, al piano terra, grazie all’investimento di 447.214,92 euro; l’ammodernamento e la riqualificazione delle partenze e del controllo varchi al primo piano per un totale di 2.687.650,18 euro; l’ammodernamento e la riqualificazione delle partenze extra Schengen, al primo piano, per un importo di 901.044,60 euro; l’ammodernamento e la riqualificazione degli arrivi extra Schengen, al piano terra, grazie a 1.120.903,93 euro.

Sono ancora previsti ammodernamento e riqualificazione dei servizi igienici al piano terra e al primo piano per un totale di 315.863,50 euro; la realizzazione dell’impianto di alimentazione elettrica per gli aerei 400 Hz sugli Stand 305-306-307, grazie all’investimento di 402.600,00 euro; opere di sistemazione idraulica ed ambientali dell’impianto di depurazione al servizio dell’aeroporto civile Vincenzo Florio, per un totale di 2.246.840,02 euro; la ristrutturazione e l’adeguamento sismico della caserma dei Vigili del fuoco e del distaccamento aeroportuale di Trapani per un totale di 3.000.000,00 euro.