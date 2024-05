Siracusa, fondo sviluppo e coesione: in arrivo 400 milioni

Prevede questo l’accordo siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e e la Regione Sicilia. Gli interventi sono destinati allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale dei prossimi anni

Un finanziamento di 400 milioni di euro per Siracusa e provincia. Detto finanziamento è il frutto dell’accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Regione siciliana a Palermo.

Siracusa, i dettagli sul finanziamento da 400 milioni

La Sicilia potrà contare complessivamente su 6,8 miliardi di euro di cui 400 milioni per la provincia aretusea. La somma servirà per portare avanti lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio nei prossimi anni. Sono ben nove gli ambiti di intervento: “Ambiente e risorse naturali”, “Trasporti e mobilità”, “Competitività imprese”; “Sociale e salute”; “Riqualificazione urbana”; “Cultura”; “Istruzione e formazione”; “Energia”; “Capacità amministrativa-assistenza tecnica”.

Per il capoluogo aretuseo saranno destinati 4.500.000 euro per il ripristino della diga foranea del porto rifugio della baia di Santa Panagia, 2.300.000 euro per il ripristino di via Lido Sacramento, 2.300.000 euro per il consolidemento e restauro del tempio di Apollo, 2.300.000 per il restauro dell’ala ovest del castello Maniace che comprende le due torri e il bagno della regina.

La distribuzione nella provincia di Siracusa

Melilli riceverà 1.134.370,75 euro per la realizzazione di un asilo nido in via dei Tulipani a Villasmundo; 600.000 euro per un nuovo pozzo idropotabile a servizio dell’acquedotto cittadino, 400.000 euro per la realizzazione di un pozzo idropotabile a Città Giardino, 1.056.000 euro per il rifacimento e ampliamento del manto stradale di collegamento tra la bratella autostradale, area Pip e Asi, 6.641.563 euro per l’efficientamento energetico, l’illuminazione pubblica e l’impianto di energia rinnovabile.

A Noto sono destinati 15 milioni di euro per la protezione e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del litorale del Lido di Noto, un milione di euro per la sicurezza stradale con il consolidamento del quartiere Canalazzo. A Sortino sono destinati 1.500.000 euro per i lavori di realizzazione della nuova rete idrica nella zona sud ovest del centro urbano e 3.394.000 euro per i lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico all’interno dell’area del I Istituto Comprensivo Columba.

A Solarino 2.290.000 euro per il progetto dei lavori di adeguamento sismico del plesso della scuola secondaria di primo grado Archimede e 3.000.000 di euro per l’intervento di adeguamento sismico del plesso della scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”, 880.000 euro per la realizzazione di viabilità e parcheggio in prossimità della Scuola “Madre Teresa Di Calcutta”.

Al comune di Portopalo di Capo Passero 2.618.700 euro per i lavori di adeguamento sismico del comprensorio scolastico “Barone La Ciura” di via Isonzo. Al comune di Ferla 1.439.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria per il ri-efficientamento del sistema interno di adduzione, 1.500.000 per l’efficientamento energetico del plesso scolastico Istituto Comprensivo Valle dell’Anapo scuola elementare/media.

Ad Avola 2.250.000 euro per il completamento dei lavori di riqualificazione dell’ex cinema teatro Cappello e 3.800.000 euro per il raccordo della viabilità su via Sandro Pertini. Augusta ottiene 4.432.272,18 per il completamento del restauro del castello Svevo. Il Libero consorzio (ex Provincia) ha ottenuto 1.600.000 euro per la manutenzione straordinaria della Strada Provinciale n.15 Solarino-Fusco-Sortino.