Troppi insulti su Instagram: Carlotta Rossignoli chiude l’account

Troppi insulti per la dottoressa da record: Carlotta Rossignoli ha deciso di chiudere temporaneamente il suo account Instagram.

Troppi insulti ricevuti negli ultimi giorni su Instagram, da qui la decisione di chiudere per un po’ il proprio account social. La dottoressa dei record, Carlotta Rossignoli, ha deciso di silenziare così i suoi haters, scatenati dopo la diffusione della notizia della laurea in medicina conseguita dalla 23enne in soli 3 anni di studio.

“E’ tutta invidia, ho sempre agito rispettando la legge”, aveva detto qualche giorno Carlotta Rossignoli per difendersi dalle accuse.

L’influencer e modella di Verona, infatti, è riuscita a conseguire il titolo con il massimo dei voti all’Università Vita-Salute del “San Raffaele” di Milano, il tutto con ampio anticipo rispetto ai colleghi.

Sudore, passione e organizzazione del lavoro: questa era stata la difesa attuata dalla ragazza a seguito dello scatenarsi delle polemiche.

Subito però sono arrivate critiche e dubbi da parte di alcuni studenti della facoltà di Medicina che avevano parlato di “esami a porte chiuse” svolti dalla 23enne, di “favoritismi” e dell’impossibilità di finire esami, corsi e fare i tirocini obbligatori con quelle tempistiche.

Da qui l’uragano mediatico che ha portato Carlotta a chiudere, nelle scorse ore, il proprio account Instagram, soluzione forse utile temporaneamente per far passare la gogna mediatica a cui la ragazza è sottoposta ormai da tempo.