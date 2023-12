Vandali in azione a Sortino, divelta panchina della villa comunale e danneggiate mattonelle

"È triste vedere come alcuni distruggono quello che è di tutti”, scrive il sindaco in un post sulla sua pagina Facebook

Vandali in azione nella villa comunale di Sortino, in provincia di Siracusa. Ignoti malviventi hanno divelto una panchina e danneggiato alcune mattonella. Il raid è stato documentato dal sindaco del comune siracusano, Vincenzo Parlato, con alcune foto dell’atto vandalico.

La rabbia del sindaco

“I vandali colpiscono la nostra villa comunale. È triste vedere come alcuni distruggono quello che è di tutti”, scrive il primo cittadino di Sortino in un post sulla sua pagina Facebook con le foto che testimoniano lo scempio. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori.