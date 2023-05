Dallo speciale per l’incoronazione di Carlo III a Diletta Leotta: 3 puntate di “Verissimo”

Un fine settimana con ben 3 appuntamenti con il noto programma di Silvia Toffanin: ecco anticipazioni e ospiti delle puntate del fine settimana 6-7 maggio.

Il consueto appuntamento con “Verissimo” diventa triplo nel primo weekend di maggio: Silvia Toffanin terrà compagnia ai telespettatori non sono sabato 6 e domenica 7 maggio 2023 nel consueto orario delle 16:30 su Canale 5, ma anche nella mattina del 6 maggio.

“Verissimo”, lo speciale per l’incoronazione di Carlo III

In occasione dell’incoronazione di Carlo III, “Verissimo” in collaborazione con il TG5 seguirà la celebrazione a partire dalle ore 10:45 fino alle ore 15:45 su Canale 5. Nello studio di Verissimo, Silvia Toffanin commenterà l’evento storico con Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica. In collegamento direttamente da Londra, invece, ci saranno: Dario Maltese, Federico Gatti e Susanna Galeazzi. Approfondimento e intrattenimento per uno dei momenti storicamente più importanti del 2023.

Per quanto riguarda il doppio appuntamento del weekend, invece, resta tutto invariato. Nonostante la puntata extra di Verissimo dedicata a Carlo III, il parterre di ospiti è sempre dei migliori perché conta garantire al pubblico di Canale 5 la possibilità di conoscere meglio la vita dei personaggi famosi che seguono.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 6 maggio 2023

Sabato 6 maggio 2023 su Canale 5 alle ore 16:30, Silvia Toffanin intervisterà Diletta Leotta che racconterà tutti i dettagli delle emozioni e sensazioni provate per l’arrivo della sua prima bambina nonché la storia d’amore con il calciatore Loris Karius.

A seguire arriveranno Francesco Pannofino, Beppe Carletti con gli splendidi 60 anni dei Nomadi e Elenoire Casalegno. Per celebrare l’amore e la genitorialità, ci saranno Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti. La coppia, unita più che mai, sono diventati genitori di Noa Alexander, il loro primogenito.

Prima volta negli studi di “Verissimo” per Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota. La ragazza dialogherà con la conduttrice a cuore aperto, parlerà di sé e del rapporto con i genitori e la popolarità.

Gli ospiti di domenica 7 maggio 2023

Domenica 7 maggio 2023 sempre su Canale 5 alle ore 16:30, Paola Barale presenterà il suo primo libro dal titolo “Non è poi la fine del mondo”.

Ci sarà la storia dell’amicizia tra Milena Miconi, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Angela Melillo che si lasceranno andare a confidenze, curiosità e aneddoti sul loro rapporto.

Direttamente dalla scuola di “Amici” di Maria De Filippi, Silvia Toffanin intervisterà Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, che in questa edizione del programma sono giudici assieme a Michele Bravi. Infine, intervista di coppia per Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati.

Dove e come vedere la trasmissione

È possibile vedere “Verissimo” su Canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove sono altresì disponibili le puntate precedenti e le interviste singolarmente.

Sandy Sciuto