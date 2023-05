Incoronazione Carlo III, come vederla e il programma: la “guida” completa

Dagli invitati alle "fasi" della cerimonia e i metodi per seguirla in diretta: i dettagli sull'incoronazione di Carlo e Camilla.

Sabato 6 maggio 2023 è una giornata molto importante per il Regno Unito: è prevista, infatti, l’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla.

Il programma, gli invitati e tutti i dettagli della cerimonia, che si svolgerà nella cornice della straordinaria Abbazia di Westminster a Londra. Un momento che il Paese non vive dal lontano 1953, quando al trono salì la madre di Carlo III, Elisabetta II, la longeva sovrana recentemente scomparsa.

Incoronazione re Carlo III: dove e quando vederla in diretta

La cerimonia di incoronazione di re Carlo III si svolgerà nell’Abbazia di Westminster, a Londra, a partire dalle ore 11 (locali) di sabato 6 maggio 2023.

A trasmettere in diretta l’incoronazione, naturalmente, sarà la BBC, l’emittente statale britannica. Per chi non avesse accesso al programma o volesse seguire la programmazione italiana, a partire dalle ore 11.45 andrà in onda uno speciale del TG1 su Rai Uno proprio per seguire la cerimonia. In Italia sarà possibile seguire in TV e online l’incoronazione di Carlo III in diretta anche grazie all’edizione speciale di “Verissimo” dalle 10.45, su Real Time (canale 31), su La7 (dove andrà in onda una speciale maratona di Mentana), su SkyTG24 e, infine, anche su Mediaset Infinity. Naturalmente anche i quotidiani nazionali e internazionali seguiranno con attenzione ogni momento della cerimonia, pubblicando i contenuti sui siti web e i social.

Il programma dell’incoronazione di Carlo III: le fasi

La cerimonia sarà preceduta da un corteo che da Buckingham Palace si sposterà lungo il The Mall, poi a Trafalgar Square, Whitehall e Parliament Street per poi raggiungere Parliament Square e Broad Sanctuary fino ad arrivare all’Abbazia di Westminster.

Lì avrà inizio la vera cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della consorte Camilla. I sovrani arriveranno all’interno della carrozza Diamond Jubilee. Poco dopo le ore 11, Carlo III – in tenuta militare, una scelta diversa da quella dei predecessori, che prevedeva l’uso di calzoni e calze di seta – entrerà dalla Grande Porta Ovest sulle note di 12 brani musicali da lui scelte (uno sarebbe di Andrew Lloyd Webber e un brano sarebbe un omaggio al padre Filippo, una musica di origine greco-ortodossa).

Le 5 fasi della cerimonia d’incoronazione prevedono: la presentazione di re Carlo III (il “riconoscimento” davanti al popolo), il giuramento, l’unzione del nuovo sovrano (nonché capo della Chiesa d’Inghilterra) sulla sedia dell’incoronazione, l’investitura (in questo momento il re indosserà la corona di Sant’Edoardo, per la prima e unica volta) e, infine, l’intronizzazione con l’omaggio del figlio William, prossimo erede al trono.

Poi, la cerimonia di incoronazione di Carlo III proseguirà con l’unzione di Camilla (che, però, non dovrebbe prestare giuramento), che indosserà la corona della Regina Mary. Dopo la cerimonia, Carlo III e Camilla torneranno a Buckingham Palace a bordo della carrozza Golden State, ma non prima della sosta nella Cappella di Sant’Edoardo, dove Carlo III indosserà la corona dello Stato imperiale. Da Buckingham Palace, re Carlo III e la regina Camilla saluteranno la folla dal balcone. Non è chiaro, al momento, quali membri della Royal Family saranno presenti durante questo momento.

Gli invitati

Saranno presenti all’incoronazione di re Carlo III i figli William (con la moglie Kate e i figli George, Charlotte e Louis) e Harry (senza la moglie Meghan). Oltre ai membri della Famiglia Reale (è incerta, però, la presenza del fratello di Carlo, Andrea), ci saranno il Primo Ministro, rappresentanti di note famiglie reali da Bhutan, Giordania, Tonga e Thailandia, il re Maori della Nuova Zelanda e la casa imperiale giapponese, Andrew Parker Bowles (ex marito di Camilla) e anche alcuni rappresentanti delle istituzioni italiane, come il presidente Sergio Mattarella.