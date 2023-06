“Verissimo – Le storie”, l’intervista inedita a Beppe Vessicchio e non solo: anticipazioni

Interviste inedite, contenuti esclusivi e curiosità dal mondo del gossip nelle due nuove puntate di "Verissimo - Le Storie": ospiti e anticipazioni di sabato 3 e domenica 4 giugno.

È imperdibile l’appuntamento con “Verissimo – Le Storie” di sabato 3 e domenica 4 giugno 2023. Dopo la fine della stagione di “Verissimo”, Silvia Toffanin ha pensato a una soluzione pratica e agevole per non fare mancare la sua compagnia ai telespettatori del weekend di Canale 5.

Con “Verissimo – Le Storie”, infatti, la conduttrice riporta in onda le interviste più emozionanti della stagione televisiva dei personaggi del mondo dello spettacolo e anche qualche intervista inedita con contenuti esclusivi ed extra.

Verissimo – Le storie, gli ospiti di sabato 3 e domenica 4 giugno 2023

Sabato 3 giugno 2023 su Canale 5 alle ore 16:30, andrà in onda l’intervista inedita a Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra più amato della tv si racconterà tra carriera e vita privata e non mancheranno filmati a corredo dei suoi aneddoti e i saluti di molti artisti con cui ha lavorato.

A seguire saranno nuovamente trasmesse le interviste di Rita Pavone e Enrica Bonaccorti. Per celebrare l’amore e la famiglia, Silvia Toffanin riproporrà il ritratto di famiglia di Juliana Moreira con Edoardo Stoppa e i loro splendidi figli.

Domenica 4 giugno sempre su Canale 5 alle ore 16:30, Verissimo – Le storie aprirà svelando il rapporto tra Romina Power con il figlio Yari Carrisi Power, che si sono concessi alle domande di Silvia Toffanin qualche settimana fa.

Non mancheranno le interviste a Elodie, che sta vivendo un periodo felice della sua vita, e a Orietta Berti, che ha festeggiato di recente il suo ottantesimo compleanno. Spazio anche per rivedere Gerry Scotti che è diventato nonno per la seconda volta e Amanda Lear.

Dove e come guardare le puntate

È possibile vedere “Verissimo – Le Storie” su Canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma, inoltre, sono disponibili on demand le puntate di Verissimo nonché le singole interviste.