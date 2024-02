Dal 16 febbraio via a “The Voice Senior”, al timone Antonella Clerici: ecco chi è la conduttrice lombarda

Scatterà dal 16 febbraio sulla Rai il programma canoro "The Voice Senior": a condurlo ci sarà Antonella Clerici.

Sta per partire sulla Rai “The Voice Senior”, il talent canoro che vede sfidarsi adulti con la passione per il canto. Al timone del programma ci sarà Antonella Clerici, storica conduttrice della tv di Stato da ormai circa 20 anni. Ma chi è Antonella Clericil? Andiamo a scoprirlo insieme.

La biografia di Antonella Clerici

Antonella Clerici è una conduttrice televisiva e giornalista italiana di grande successo. Tra i suoi programmi più famosi spiccano senza dubbio La prova del cuoco, il Festival di Sanremo 2005 e 2010 e Ti lascio una canzone. Nata a Legnano il 6 dicembre 1963, dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, si iscrive all’università alla facoltà di Giurisprudenza laureandosi con il massimo dei voti. Sceglie poi un’altra strada intraprendendo la carriera televisiva.

La carriera



La Clerici debutta nel 1985 a Telereporter ma la sua prima occasione arriva nel 1989, quando approda in Rai come conduttrice di trasmissioni sportive come Dribbling, Domenica Sprint, La Domenica Sportiva, affiancata da Gianfranco De Laurentiis. Dal 1997 al 1999 è al timone di Unomattina, in onda su Rai 1. Nella stagione 1998-1999 è nel cast di Domenica In.

Dopo una breve incursione in Mediaset, avvenuta agli inizi del nuovo millennio, Antonella Clerici torna in Rai e conduce La prova del cuoco. La trasmissione ottiene un successo incredibile, così le arriva l’occasione di condurre altri programmi come Adesso sposami, Il treno dei desideri e Affari tuoi, ma soprattutto il Festival di Sanremo 2005 come co-conduttrice accanto a Paolo Bonolis. Nel 2008 conduce Ti lascio una canzone e Tutti pazzi per la tele, mentre nel 2009 lascia La prova del cuoco per andare in maternità.

La vita privata

Nel 1989 Antonella Clerici sposa il giocatore di basket Giuseppe Motta, ma il matrimonio dura un paio d’anni. Nel 2000 la conduttrice si sposa di nuovo con il produttore discografico Sergio Cossa ma anche questa volta la relazione non dura a lungo. Di lì a poco conosce Eddy Martens. Dall’unione della coppia, nel 2009, nasce Maelle. Nel 2016 la storia finisce per un presunto tradimento di lui. Successivamente Antonella incontra l’imprenditore Vittorio Garrone, e con lui inizia una nuova vita trasferendosi ad Arquata Scrivia.

