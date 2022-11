Paura per Antonella Clerici, malore durante la trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”

La Clerici in diretta è stata colta da malore che l’ha costretta a riposarsi su una sedia. “Mi siedo un attimo”, ha detto la famosa conduttrice

Telespettatori in ansia durante il programma “E’ sempre mezzogiorno” condotto su Rai 1 da Antonella Clerisci. Mentre ci si avvicinava alle battute finali della trasmissione Antonella Clerici ha fatto chiaramente capire di sentirsi poco bene e per questo è stata immediatamente soccorsa, in modo tale da consentirle di far passare il lieve malore.

Lo chef Fulvio Marino era intento nella preparazione della rianata siciliana, uno dei piatti tipici della meravigliosa terra di Sicilia: in quell’esatto momento la Clerici è stata colta da malore che l’ha costretta a riposarsi su una sedia. “Mi siedo un attimo”, ha detto la famosa conduttrice, facendo capire di non sentirsi in gran forma. Alfio Bottaro, alias “il fattore” del programma, è subito intervenuto per supportare la Clerici e permetterle di gestire questo lieve mancamento. “Stai qua che vado io a fare l’indizio”, ha detto Alfio ad Antonella Clerici, invitandola a stare seduta e non fare sforzi. “Bravo, vai tu a fare l’indizio. Grazie Alfio che hai capito che ho un momento di difficoltà”, ha replicato la conduttrice.

Ma cosa ha avuto esattamente la Clerici? Da parte sua non c’è stato nessun chiarimento sul suo malessere, né durante la trasmissione né in seguito. Fortunatamente la conduttrice è riuscita a portare a termine la puntata di E’ sempre mezzogiorno senza ulteriori problemi. Il weekend dovrebbe consentirle di ricaricare le batterie e tornare al timone del programma con la consueta energia che la contraddistingue.