Il piccolo Vincenzo, morto nel pozzo: almeno 6 gli indagati, attesa l’autopsia

La lista degli indagati potrebbe aumentare. Ecco i primi passi dell'indagine sulla tragedia di Palazzolo Acreide.

Sono almeno 6 gli indagati per la morte di Vincenzo Lantieri, il bambino morto dopo essere caduto in un pozzo durante una gita a Palazzolo Acreide (SR).

La Procura di Siracusa dopo la tragedia – che ha sconvolto l’intera comunità, anche per la somiglianza alla nota vicenda di Alfredino nel pozzo artesiano di Vermicino – ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo.

Bambino morto nel pozzo, almeno 6 indagati

Gli inquirenti hanno iscritto sei persone nel registro degli indagati per la morte del piccolo, che al momento della tragedia si trovava con il fratello in un campo estivo per bambini con disabilità organizzato dalla cooperativa Anffas in contrada Falabia, a Palazzolo Acreide.

Tra gli indagati figurano alcuni educatori della cooperativa e il proprietario del terreno in cui si trovava il pozzo artesiano, profondo circa 15 metri, in cui è caduto il piccolo Vincenzo. La procuratrice Sabrina Gambino specifica che si tratta di “un atto dovuto” a garanzia degli indagati in vista dell’autopsia sul corpo di Vincenzo Lantieri, prevista nelle prossime ore.

“Il criterio – aggiunge la procuratrice – è indagare le persone che avevano un ruolo di vigilanza dei ragazzi normodotati” presenti alla gita che si è conclusa in tragedia.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo Vincenzo Lantieri sarebbe caduto all’interno di un pozzo probabilmente dopo essere sfuggito ai controlli del personale del campo estivo che frequentava assieme al fratellino disabile. Il pozzo artesiano era profondo circa 15 metri ed era per metà pieno d’acqua: il bambino, quindi, sarebbe morto per annegamento.

Un’operatrice avrebbe tentato di soccorrerlo, ma senza riuscirci. I vigili del fuoco – con il supporto di un elisoccorso arrivato da Catania – ha recuperato il corpo senza vita del piccolo dopo un intervento durato diverse ore.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio