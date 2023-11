Almanacco 24 novembre: dal santo del giorno al Black Friday, tutte le curiosità

Anniversari, santo e ricorrenze da ricordare il 24 novembre.

Il 24 novembre è il 328º giorno del calendario gregoriano e mancano 37 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 24 novembre

Il 24 novembre la Chiesa Cattolica ricorda Santa Flora da Cordova, martire cristiana osteggiata dal fratello musulmano. Chi porta il nome di questa santa, quindi, celebra il proprio onomastico. In più, i cattolici ricordano anche San Prospero di Reggio Emilia, vescovo.

Non si celebrano giornate internazionali di rilievo, ma si avvicina la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre. Nel 2023, essendo il 24 novembre l’ultimo venerdì del mese, in questa data gli amanti dello shopping festeggiano anche il Black Friday.

Compleanni, anniversari, ricorrenze

Diversi i nati del 24 novembre, che quindi festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Marco Biagi, economista italiano; Raffaele Cantone, magistrato; Paola Cortellesi, attrice e conduttrice TV; Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile dal 2015 al 2017 e nuovamente dal 2021; Lorenzo Flaherty, attore di madre italiana e padre irlandese; Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice TV; Emir Kusturica, regista bosniaco; Katia Noventa, modella, giornalista e conduttrice italiana.

In questa giornata si ricordano anche gli anniversari di nascita di: Ted Bundy, serial killer statunitense; Frances Hodgson Burnett, scrittrice inglese; Carlo Collodi, scrittore italiano; Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, pittore francese; Baruch Spinoza, filosofo; Laurence Sterne, scrittore britannico; e Joe DiMaggio, campione di baseball. Infine, è l’anniversario di morte di personaggi celebri come: Freddie Mercury, cantante e frontman dei Queen; Mazzino Montinari, filosofo; Diego Rivera, noto pittore e artista muralista messicano; Sidney Sonnino, politico italiano scomparso nel 1922; Emilio Visconti Venosta, marchese e diplomatico italiano.

Accadde oggi, 24 novembre

L’almanacco del giorno si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1859: Viene pubblicata “L’origine della specie” di Charles Darwin, all’origine della teoria della selezione naturale.

1947: Robert Schuman, tra i fondatori dell’Unione Europea, diventa primo ministro in Francia.

1932: Inaugurazione dell’FBI Crime Lab a Washington.

1951: Debutta “Gigi” a Broadway. La protagonista era l’allora poco nota (e oggi celeberrima) Audrey Hepburn.

1974: Scoperta di “Lucy”, i resti di un australopithecus afarensis, da parte del paleontologo americano Don Johanson.

1991: Muore uno degli artisti più noti di sempre, Freddie Mercury.

1993: Nel Regno Unito, gli undicenni Robert Thompson e Jon Venables vengono condannati per l’omicidio di James Bulger. Il caso ha sconvolto l’intero Paese e il mondo per la giovanissima età dei due accusati.

2001: Un Avro RJ100 della Crossair precipita a Zurigo, uccidendo 24 persone. Tra le vittime anche dei personaggi famosi.

2009 – La collaboratrice di giustizia Lea Garofalo viene rapita a Milano. Verrà data alle fiamme a Monza qualche giorno dopo.

2014: Il 24 novembre lo zibibbo di Pantelleria viene inserito nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’UNESCO.

2015: La Turchia abbatte un Su-24 russo in Siria.

2016: In Colombia il presidente Juan Manuel Santos e il leader Forze Armate Rivoluzionarie Rodrigo “Timochenko” Londoño firmano un’intesa.

2021 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film “Encanto” del Classico Disney.

Immagine di repertorio