Almaviva, Urso rassicura: “Trovata soluzione per i lavoratori, ecco quale”

Il ministro Urso annuncia la svolta per il sollievo dei lavoratori dei call center delle due aree metropolitane siciliane...

Una svolta importante che riguarda un comparto, quello dei call center, da ormai diversi anni sotto forte pressione. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine della Conferenza “Il Soft Power dell’Italia”. “Nel prossimo provvedimento in consiglio dei ministri abbiamo trovato una soluzione che consentirà ai lavoratori di Almaviva di essere ancora in attività sino a tutto questo anno 2023″.

A rischio 500 lavoratori

L’intervento seguirà la sospensione del numero 1500 istituito dal ministero della Salute durante l’emergenza Covid. Secondo i sindacati, sarebbero a rischio 500 lavoratori impegnati nei siti produttivi di Palermo, Catania, Rende, Napoli e Milano.