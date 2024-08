Approfondimento sugli incendi alla discarica di Mazzarà, riunione in Prefettura

Disposta l’intensificazione della vigilanza

Nella mattinata odierna si è svolta, presso la Prefettura di Messina, una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Cosima di Stani, per un approfondimento dei recenti episodi incendiari che si sono registrati sul sito della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea e delle possibili misure di vigilanza da adottare, anche al fine di prevenire ulteriori possibili incendi di natura dolosa.

Incendi alla discarica di Mazzarà, anche il sindaco presente alla riunione

All’incontro hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’ordine, anche il Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e il Curatore Fallimentare della Tirrenoambiente S.P.A.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ha rappresentato che successivamente all’incendio del 25 giugno ultimo scorso, il cui spegnimento ha richiesto un prolungato intervento dei Vigili del Fuoco anche con mezzi aerei, si sono verificati piccoli focolai, di natura spontanea, causati dalla presenza di biogas e materiali infiammabili e innescati dal calore ancora presente. Nelle more di interventi strutturali finalizzati a eliminare le cause di combustione spontanea, che potrebbero essere realizzati con finanziamenti appositamente stanziati, le unità antincendi sono intervenute, nonostante le dimensioni ridotte degli episodi, per prevenire possibili propagazioni del fuoco sui cumuli di rifiuti non coinvolti.

Incendi alla discarica di Mazzarà, intensificazione della vigilanza

In ogni caso, i tentativi di incendio doloso che si sono registrati all’esterno della discarica sono stati arginati dall’intervento delle Forze dell’Ordine, grazie ai già presenti servizi di vigilanza e di controllo coordinato sul sito, inserito nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio. Nel corso della riunione il Prefetto ha disposto l’intensificazione della vigilanza dinamica all’esterno della discarica da parte delle forze dell’ordine, con ulteriori pattugliamenti a lungo raggio, anche in fascia notturna.

Sarà, inoltre, verificato lo stato dell’impianto di videosorveglianza presente all’interno della stessa che, una volta riattivato, verrà collegato al sistema del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, già ad accesso libero da parte delle forze di polizia. Inoltre, il Prefetto ha chiesto al Sindaco di valutare l’installazione, previa intesa con l’autorità di bacino, di alcune telecamere lungo il torrente.

