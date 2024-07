Polizia Locale, via al concorso per diplomati e laureati: requisiti e domanda

Attraverso queste selezioni, saranno assunti 8 Agenti di Polizia Locale e 3 Funzionari di Polizia Locale, a tempo indeterminato

Il Comune di Como ha indetto dei concorsi per diplomati e laureati, per la copertura di 11 posti di lavoro nel settore della Polizia Locale. Attraverso queste selezioni, saranno assunti 8 Agenti di Polizia Locale e 3 Funzionari di Polizia Locale, a tempo indeterminato e pieno. Tutti gli interessati hanno tempo fino al 26 agosto 2024 per presentare la domanda di partecipazione.

I posti vacanti

di cui n. 2 posti prioritariamente riservati a favore delle Forze Armate; n. 3 posti di “Funzionario di Polizia Locale”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, di cui n. 1 posto prioritariamente riservato a favore delle Forze Armate

I requisiti generali

Possono partecipare ai concorsi del Comune di Como per diplomati e laureati, le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver subito condanna, anche a seguito di decreto di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione.

Requisiti specifici

Ai candidati sono inoltre richiesti i seguenti titoli di studio:

AGENTI DI POLIZIA LOCALE

essere in possesso del Diploma di scuola media superiore.

FUNZIONARI DI POLIZIA LOCALE

Laurea (D.M. 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi o ad esse equiparate:

(D.M. 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi o ad esse equiparate: – L-14 Scienze dei servizi giuridici; – L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; – L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; – L-33 Scienze economiche; – L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali oppure Laurea triennale ex D.M. 509/99 equiparata con Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 a una delle classi di lauree sopra;

oppure Diploma di Laurea (DL) (ordinamento previgente al D.M. 509/99) in:

– Giurisprudenza; – Economia e Commercio; – Scienze Politiche; – altro titolo equipollente conseguito con il vecchio ordinamento universitario; oppure Laurea Specialistica (LS) ex D.M. 509/99 o Laurea Magistrale (LM) ex D.M. 270/2004, equiparate.

Per entrambi i profili sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici:

patente di guida in corso di validità di categoria B o superiore;

non aver prestato servizio civile, come meglio specificato nel bando;

non trovarsi in una condizione di disabilità;

insussistenza di impedimenti psico-fisici all’uso delle armi ed essere disponibile all’eventuale porto dell’arma in uso presso il corpo di Polizia locale.

La domanda

La domanda di partecipazione ai concorsi del Comune di Como per diplomati e laureati deve essere presentata entro le ore 12.00 del 26 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi ai link presenti in queste pagine:

concorso per Agenti di polizia locale, pagina di candidatura;

concorso per Funzionari di polizia locale, pagina di candidatura.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale, il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale del candidato. Il candidato deve inoltre effettuare il versamento della tassa di concorso di € 10,00.